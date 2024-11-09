Помер зірка фільмів "Пункт призначення" і "Кендімен" Тоні Тодд

Популярний американський актор Тоні Тодд помер.

Зірки не стало у віці 69 років. 6 листопада його знайшли мертвим у власному будинку в Каліфорії. Сумну звістку повідомило близьке оточення Тоні виданню People. Офіційної причини смерті зірки представники не стали називати. Однак в американській Вікіпедії зазначено, що життя знаменитості забрала онкологія.

Зазначимо, Тоні Тодд за свою 40-річну акторську кар'єру встиг знятися у близько ста фільмах. Найбільше він прославився своїми ролями у низці фільмів жахів. Серед таких – "Пункт призначення", де він грав Вільяма Блудворта, і культовий "Кендімен". Також його пам’ятають за такими стрічками, як "Ніч живих мерців", "Ворон", "Людина з планети Земля" та багатьох інших.

Тоні Тодд

До слова, акторка Вірджинія Медсен, яка була серед акторського складу "Кендімена" вже вшанувала пам'ять колеги, написавши: "Мій коханий. Спочивай з миром на небесах. Великий актор Тоні Тодд покинув нас і тепер став янголом. Тим, ким він був у житті. Мені просто бракує слів. Я люблю тебе".

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