Помер зірка фільмів "Сорок перший" і "Овід" Олег Стриженов

Радянського актора не стало на 95-му році життя через серйозний діагноз.

Сьогодні, 9 лютого, у Росії помер радянський актор Олег Стриженов.

Актора не стало у 95 років. Про це повідомили російські ЗМІ. Також відомо, що незадовго до смерті знаменитість переніс інфаркт головного мозку. У критичному стані його було доправлено до лікарні. Спочатку 95-річного Стриженова привели до тями та протягом місяця робили обстеження, але згодом він пішов у засвіти.

Олег Стриженов помер

За своє життя Олег Стриженов знявся у десятках радянських фільмів. Найпопулярнішими з них є "Сорок перший", "Овід", "Пікова дама", "Юність Петра", "Два капітани", "Зірка привабливого щастя" та інші.

До слова, Олег Стриженов мав українське коріння, хоча й все життя прожив в РФ. Зокрема, його мама народилася на у Полтаві, а батько – Донеччині. Дідусь актора працював на шахті у Горлівці. Про позицію актора під час війни нічого невідомо. На схилі років він уникав публічності.

Олег Стриженов помер

Нагадаємо, нещодавно українського актора, зірку "Ветеранів космічних військ" Веню було терміново госпіталізовано з крововиливом у мозок. Стало відомо, як зараз почувається артист у лікарні.

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