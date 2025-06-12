Помер зірка фільму "Обличчя зі шрамом" Гарріс Юлін: відома причина смерті

Гарріс Юлін / © Getty Images

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Американський актор Гарріс Юлін, який грав у культовому фільмі "Обличчя зі шрамом", помер.

Сумну новину підтвердили рідні артиста, а також його менеджерка, передає The Hollywood Reporter. Зазначається, що актор пішов з життя у вівторок, 10 червня. Причиною смерті стала зупинка серця. Гарріс Юлін пішов з життя у віці 87 років у Нью-Йорку.

До слова, артист 50 років свого життя присвятив акторству. Гарріс Юлін сам визнавав, що йому не поталанило зіграти роль, яка б зробила його всесвітньовідомим. Тим не менш, його обличчя є доволі впізнаваним для глядачів. Він грав у таких популярних картинах, як "Обличчя зі шрамом", "Мисливці зі привидами", "Місце під соснами", "Озарк" та багато інших.

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Окрім роботи на екрані, Гарріс Юлін також грав у виставах на Бродвеї. Актор навіть пробував себе в ролі режисера та ставив деякі театральні картини.

За плечима артиста було два шлюби. Вперше актор повів під вінець колегу Гвен Веллс. Вони були разом до самої смерті акторки, якої не стало 1993 року. Другою дружиною Юліна стала Крістен Лоуман.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Валері Махаффей. Акторки не стало на 72-му році життя.