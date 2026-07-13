Помер зірка фільму "Парк Юрського періоду" Сем Нілл

Сем Нілл / © Associated Press

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Новозеландський актор Сем Нілл, який побудував кар’єру в Голлівуді, помер.

Сумну новину повідомили рідні артиста на його офіційній сторінці в Instagram. Життя актора обірвалося 13 липня у віці 78 років. Він помер у Сіднеї, Австралія. Сем Нілл відійшов у вічність в оточенні близьких та рідних.

Більше подробиць про смерть зірки Голлівуду не розкривають. Водночас відомо, що 2023 року актор боровся з онкологією. Сем Нілл тоді пройшов лікування та навіть оголосив про ремісію. Тим часом рідні запевнили, що не рак став причиною його смерті.

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Сем Нілл / © Associated Press

«Із невимовним сумом родина Сема Нілла повідомляє, що він пішов із життя в понеділок, 13 липня, у Сіднеї, Австралія. Сем був оточений рідними та відійшов у вічність із гідністю, яка була притаманна йому протягом усього життя. Його смерть стала раптовою та несподіваною. Водночас родина вдячна за те, що Сему вдалося перемогти рак і на момент смерті він був вільний від онкологічного захворювання», — йдеться в повідомленні родини актора.

Рідні Сема Нілла пообіцяли згодом розкрити всі подробиці. Зараз вони попросили поважати їхню приватність у момент горя.

Сем Нілл / © Associated Press

Зазначимо, Сем Нілл новозеландський актор, але кар’єру він побудував у Голлівуді. Найбільшу популярність йому принесла роль доктора Алана Гранта у фільмах «Парк Юрського періоду». Також він знімався у таких картинах, як «Гострі картузи», «Тюдори», «Тор», «Фортепіано» та багато іншиих.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер зірка «Поліцейської академії» та «Голого пістолета» Пітер Ван Норден. Тривалий час американський актор боровся з хворобою.

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