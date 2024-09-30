Помер зірка фільму "Поліцейський із Беверлі-Гіллз" Джон Ештон

Американський актор Джон Ештон, який прославився завдяки ролі у фільмі "Поліцейський із Беверлі-Гіллз", помер.

Сумну новину повідомляє видання TMZ. Зазначається, що артист пішов з життя у своєму будинку у Форт-Коллінсі ще у четвер, 26 вересня, однак лише зараз його представник офіційно це підтвердив. Джон Ештон помер у віці 76 років. Життя актора забрала тяжка хвороба – рак.

Джон Ештон / Фото: Associated Press

"Джон залишив після себе спадщину любові, відданості та служіння. Пам'ять про нього назавжди буде зберігатися його дружиною, дітьми, онуками, а також його братом, сестрами, його великою родиною та всіма, хто любив його. Вплив Джона на світ пам'ятатимуть і відзначатимуть майбутні покоління", - говорить представник актора.

Зазначимо, Джон Ештон за 50 років акторської кар'єри знявся у понад 200 фільмах, серіалах та різних проєктах. Однак найбільш впізнаваною залишається його роль сержанта-детектива Джона Таггарта у стрічці "Поліцейський із Беверлі-Гіллз".

Джон Ештон з акторами із фільму "Поліцейський із Беверлі-Гіллз" / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла зірка "Гаррі Поттера", британська акторка Меггі Сміт. Артистки не стало у віці 89 років.

Померла зірка "Гаррі Поттера" Меггі Сміт

Читайте також: