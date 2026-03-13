- Дата публікації
Помер зірка фільму "Пригоди Електроніка" Василь Скромний
Артиста не стало у віці 61 року.
Український актор Василь Скромний, який зіграв Макара Гусєва у фільмі "Пригоди Електроніка", помер.
Сумну новину повідомив друг артиста Віктор Деркач у своєму Facebook. Він поділився сумними новинами, що Василь Скромний пішов з життя. Актор помер у віці 61 року в Одесі.
Причина смерті Василя Скромного наразі не повідомляється. Проте видання "Інтент" із посиланням на близьке оточення актора говорить, що його життя забрала тяжка хвороба. Декілька місяців тому в нього виявили онкологію. Артист проходив курс лікування в лікарнях Одеси, але воно не дало результати. Стан актора погіршили й проблеми з серцем.
Зазначимо, Василь Скромний народився 26 серпня 1964 року в Одесі. У віці 15 років він випадково потрапив у фільм "Пригоди Електроніка", де зіграв Макара Гусєва. Василь Скромний навчався в Одеській театральній школі, встиг знятися ще в декількох стрічах, проте звершив кінокар'єру, віддавши перевагу професії моряка.
