Гламур
716
Помер зірка фільму "Пригоди Електроніка" Василь Скромний

Артиста не стало у віці 61 року.

Василь Скромний

Український актор Василь Скромний, який зіграв Макара Гусєва у фільмі "Пригоди Електроніка", помер.

Сумну новину повідомив друг артиста Віктор Деркач у своєму Facebook. Він поділився сумними новинами, що Василь Скромний пішов з життя. Актор помер у віці 61 року в Одесі.

Причина смерті Василя Скромного наразі не повідомляється. Проте видання "Інтент" із посиланням на близьке оточення актора говорить, що його життя забрала тяжка хвороба. Декілька місяців тому в нього виявили онкологію. Артист проходив курс лікування в лікарнях Одеси, але воно не дало результати. Стан актора погіршили й проблеми з серцем.

Василь Скромний помер

Василь Скромний помер

Зазначимо, Василь Скромний народився 26 серпня 1964 року в Одесі. У віці 15 років він випадково потрапив у фільм "Пригоди Електроніка", де зіграв Макара Гусєва. Василь Скромний навчався в Одеській театральній школі, встиг знятися ще в декількох стрічах, проте звершив кінокар'єру, віддавши перевагу професії моряка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть зірки фільму "П'ятниця 13-те" Корі Паркера. Американського актора не стало у віці 60 років. Його життя забрала тяжка хвороба.

