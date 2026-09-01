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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
726
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Помер зірка фільму "В бій ідуть лише старі" Леонід Марченко

Життя Леоніда Марченка обірвалося у віці 88 років. Вже відомо, коли та де відбудеться прощання з актором.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Леонід Марченко

Леонід Марченко / © Колаж ТСН.ua

Заслужений артист України Леонід Марченко, який знімався у фільмі «В бій ідуть лише старі», помер.

Сумну новину повідомили на сторінці у Facebook Театру юного глядача на Липках, де актор працював понад 60 років. Життя Леоніда Марченка обірвалося у віці 88 років. Наразі причина смерті артиста не розголошується.

Однак вже відомо, де та коли Леоніда Марченка проведуть в останню путь. Прощання з актором відбудеться у середу, 2 вересня, у приміщенні театру, де він працював. Конкретний час оголосять згодом.

«Леонід Марченко був частиною історії нашого театру. Частиною його пам’яті, його голосу, його сцени. Щирі співчуття родині, друзям і колегам. Світла пам’ять», — йдеться в повідомленні театру.

Зазначимо, Леонід Марченко був українським актором театру і кіно, а також заслуженим артистом України. Він здобув освіту в акторському відділенні театральної студії Київського українського драматичного театру ім. І. Франка та театрознавчому факультеті Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого.

Спочатку Леонід Марченко працював у Київській кіностудії телебачення. 1963 року він приєднався до театральної трупи Київського театру юного глядача. Артист зіграв у таких виставах, як «Недоук», «Казка про царя Гороха», «Пеппі Довгапанчоха», «Вишневий сад» та інших.

Також актор знявся у таких картинах, як «В бій ідуть лише старі», «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Сад Гетсиманський» та багато інших.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер американський актор Тім Каррі. Зірка фільму «Сам удома» в останні роки свого життя страждав від серйозних проблем зі здоров’ям.

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