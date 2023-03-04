Помер зірка фільму "Врятувати рядового Раяна" Том Сайзмор

Зірка фільмів "Врятувати рядового Раяна", "Сутичка" та "Перл-Харбор" Том Сайзмор помер на 61 році життя.

Голлівудський актор пішов з життя 3 березня. Про смерть Сайзмора повідомив Page Six його представник Чарльз Лаго.

"З великим сумом і скорботою я повинен повідомити, що актор Томас Едвард Сайзмор у віці 61 року мирно помер уві сні в лікарні Святого Йосипа в Бербанку", - сказав Лаго.

Причиною смерті актора стала аневризма головного мозку. 18 лютого Сайзмора знайшли непритомним у його будинку в Лос-Анджелесі та направили до лікарні. За декілька тижнів лікарі повідомили, що жодної надії на порятунок Тома немає, тому родина актора прийняла рішення відключити його від апарату життєзабезпечення.

Том Сайзмор / Фото: Associated Press

Зазначимо, що тривалий час Сайзмор страждав від наркотичної залежності та проходив реабілітацію. 2004 року актора засудили до умовного покарання з випробувальним терміном за зберігання наркотиків.

До того ж, 2016 року Сайзмор був заарештований за серйозне побиття своєї дівчини.

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