Помер зірка фільму "Врятувати рядового Раяна" Том Сайзмор

Актор помер внаслідок аневризми головного мозку.
Зірка фільмів "Врятувати рядового Раяна", "Сутичка" та "Перл-Харбор" Том Сайзмор помер на 61 році життя.
Голлівудський актор пішов з життя 3 березня. Про смерть Сайзмора повідомив Page Six його представник Чарльз Лаго.
"З великим сумом і скорботою я повинен повідомити, що актор Томас Едвард Сайзмор у віці 61 року мирно помер уві сні в лікарні Святого Йосипа в Бербанку", - сказав Лаго.
Причиною смерті актора стала аневризма головного мозку. 18 лютого Сайзмора знайшли непритомним у його будинку в Лос-Анджелесі та направили до лікарні. За декілька тижнів лікарі повідомили, що жодної надії на порятунок Тома немає, тому родина актора прийняла рішення відключити його від апарату життєзабезпечення.
Зазначимо, що тривалий час Сайзмор страждав від наркотичної залежності та проходив реабілітацію. 2004 року актора засудили до умовного покарання з випробувальним терміном за зберігання наркотиків.
До того ж, 2016 року Сайзмор був заарештований за серйозне побиття своєї дівчини.
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