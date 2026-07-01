Помер зірка "Гаррі Поттера" й "Індіани Джонса" Майкл Берн

Майкл Берн / © Shutterstock

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Пішов із життя британський актор Майкл Берн, відомий ролями у культових франшизах про Індіана Джонса, Джеймса Бонда та Гаррі Поттера.

Артистові було 82 роки. Про його смерть повідомило видання The Guardian. Причина смерті наразі не розголошується. Майкл Берн був одним із найвідоміших британських акторів другого плану та за свою багаторічну кар’єру встиг знятися у десятках популярних фільмів і серіалів.

Найбільшу популярність йому принесла роль полковника СС Вальтера Вогеля у стрічці «Індіана Джонс і останній хрестовий похід». Також він зіграв у фільмі про агента 007 «Завтра не помре ніколи» та в екранізації «Гаррі Поттера і Дари Смерті: Частина I», де втілив образ чарівника Геллерта Грін-де-Вальда.

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Ролі Майкла Берна / © Фото з відкритих джерел

Окрім цього, актор знімався у стрічці «Хоробре серце», популярній британській мильній опері «Вулиця коронації» та серіалі «Пригоди королівського стрільця Шарпа». Загалом акторові вдалося втілити понад 150 ролей.

У Майкла Берна залишилися колишня дружина Керол, яка доглядала за ним до останніх днів життя, дві доньки та троє онуків.

Нагадаємо, нещодавно актор Міккі Рурк шокував зовнішнім виглядом. Зірку заскочили без зубів та з плямами біля рота.

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