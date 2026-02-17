Помер зірка "Хрещеного батька" Роберт Дюваль

Роберт Дюваль / © Associated Press

Реклама

Американський актор, режисер та продюсер Роберт Дюваль, який відомий завдяки ролям у фільмах "Хрещений батько" та "Апокаліпсис сьогодні", помер.

Сумну новину у Facebook повідомила дружина артиста Луціана. Зірка Голлівуду пішов з життя 15 лютого в себе вдома в оточенні рідних. Точна причина смерті не повідомляється. Роберта Дювала не стало у віці 95 років. Прощання з актором відбулося 16 лютого.

"Вчора (16 лютого – прим. ред.) попрощалися з моїм коханим чоловіком, дорогим другом та одним з найкращих акторів нашого часу. Боб спокійно помер вдома, оточений любов'ю та затишком. Дякую за багаторічну підтримку, яку ви показали Бобу, і за те, що дали нам цей час та приватність, щоб вшанувати спогади, які він залишив", - йдеться в повідомленні дружини актора.

Реклама

Роберт Дюваль / © Associated Press

Зазначимо, Роберт Дюваль – відомий американський актор. Найбільшу популярність артистові принесли ролі у фільмах "Польовий шпиталь", "Хрещений батько", "Апокаліпсис сьогодні" та багато інший. Актор був лауреатом премії "Оскар" за стрічку "Ніжне милосердя". Також він був відзначений нагородами BAFTA, "Еммі" та "Золотий глобус". 2022 року Роберт Дюваль завершив кар'єру.

Актор був чотири рази одруженим. Його четвертою дружиною стала Луціана, яка молодша за нього на 41 рік. Пара офіційно одружена від 2004 року. У жодному зі шлюбів в актора не було дітей.

Роберт Дюваль / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла народна артистка України Людмила Юрченко. Співачка пішла з життя у віці 83 років.