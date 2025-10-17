Помер зірка легендарного рок-гурту KISS: причина смерті та остання заява Деніела Фрейлі

Деніел «Ейс» Фрейлі з KISS / © Getty Images

Співзасновник і провідний гітарист легендарного рок-гурту KISS Пол Деніел «Ейс» Фрейлі помер.

74-річний музикант пішов із життя 16 жовтня після того, як був госпіталізований через падіння вдома, травми від якого виявилися фатальними. Останні хвилини життя він провів в оточенні найрідніших. Родина артиста підтвердила сумну звістку у зворушливій заяві, сповненій болю та вдячності, на його офіційній сторінці в Instagram. У Деніела залишилися дружина та донька.

«Наші серця розбиті. В останні миті ми були поруч із ним — з любов’ю, молитвами, добрими словами. Ми зберігаємо в пам’яті його сміх, силу та доброту, якими він щедро ділився з усіма. Масштаб його життя й спадщини неможливо осягнути — Ейс залишив відбиток у вічності», — написали близькі Ейса.

Пол Деніел «Ейс» Фрейлі / © Associated Press

Колеги по гурту — Пол Стенлі та Джин Сіммонс — також висловили свої співчуття: «Ми приголомшені. Ейс був невід’ємною частиною історії KISS, справжнім воїном сцени, який стояв біля витоків усього. Його ім’я назавжди вписане у ДНК гурту. Наші думки з Жанетт, Монік і всіма, хто його любив».

До слова, за кілька тижнів до смерті музикант опублікував у Instagram тривожне звернення до фанатів. У ньому він повідомив про скасування всіх концертів до кінця 2025 року через проблеми зі здоров’ям: «Через медичні причини я змушений тимчасово полишити виступи. Це важке рішення, але зараз мені потрібен час, аби відновитися».

Пол Деніел «Ейс» Фрейлі / © Associated Press

Зазначимо, Ейс Фрейлі приєднався до KISS 1972 року, коли гурт шукав «гітариста з обличчям» — і саме він став легендою у гримі Космічного Воїна. Його сріблястий макіяж, іскрометна гітара, що диміла під час виступів, і вибухова харизма зробили його символом епохи.

Проте 1982 року Фрейлі залишив колектив, щоб розпочати сольну кар’єру. Та через 14 років знову об’єднався з оригінальним складом KISS. Їхнє світове турне 1996–2002 років стало тріумфальним поверненням легенд на сцену. Згодом музикант виступав із власним гуртом Frehley’s Comet, а пізніше — під власним ім’ям, не втрачаючи любові фанатів.

