ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
298
Час на прочитання
2 хв

Помер зірка легендарного рок-гурту KISS: причина смерті та остання заява Деніела Фрейлі

Артист пішов з життя внаслідок прикрого інциденту у віці 74 років.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Деніел «Ейс» Фрейлі з KISS

Деніел «Ейс» Фрейлі з KISS / © Getty Images

Співзасновник і провідний гітарист легендарного рок-гурту KISS Пол Деніел «Ейс» Фрейлі помер.

74-річний музикант пішов із життя 16 жовтня після того, як був госпіталізований через падіння вдома, травми від якого виявилися фатальними. Останні хвилини життя він провів в оточенні найрідніших. Родина артиста підтвердила сумну звістку у зворушливій заяві, сповненій болю та вдячності, на його офіційній сторінці в Instagram. У Деніела залишилися дружина та донька.

«Наші серця розбиті. В останні миті ми були поруч із ним — з любов’ю, молитвами, добрими словами. Ми зберігаємо в пам’яті його сміх, силу та доброту, якими він щедро ділився з усіма. Масштаб його життя й спадщини неможливо осягнути — Ейс залишив відбиток у вічності», — написали близькі Ейса.

Пол Деніел «Ейс» Фрейлі / © Associated Press

Пол Деніел «Ейс» Фрейлі / © Associated Press

Колеги по гурту — Пол Стенлі та Джин Сіммонс — також висловили свої співчуття: «Ми приголомшені. Ейс був невід’ємною частиною історії KISS, справжнім воїном сцени, який стояв біля витоків усього. Його ім’я назавжди вписане у ДНК гурту. Наші думки з Жанетт, Монік і всіма, хто його любив».

До слова, за кілька тижнів до смерті музикант опублікував у Instagram тривожне звернення до фанатів. У ньому він повідомив про скасування всіх концертів до кінця 2025 року через проблеми зі здоров’ям: «Через медичні причини я змушений тимчасово полишити виступи. Це важке рішення, але зараз мені потрібен час, аби відновитися».

Пол Деніел «Ейс» Фрейлі / © Associated Press

Пол Деніел «Ейс» Фрейлі / © Associated Press

Зазначимо, Ейс Фрейлі приєднався до KISS 1972 року, коли гурт шукав «гітариста з обличчям» — і саме він став легендою у гримі Космічного Воїна. Його сріблястий макіяж, іскрометна гітара, що диміла під час виступів, і вибухова харизма зробили його символом епохи.

Проте 1982 року Фрейлі залишив колектив, щоб розпочати сольну кар’єру. Та через 14 років знову об’єднався з оригінальним складом KISS. Їхнє світове турне 1996–2002 років стало тріумфальним поверненням легенд на сцену. Згодом музикант виступав із власним гуртом Frehley’s Comet, а пізніше — під власним ім’ям, не втрачаючи любові фанатів.

Нагадаємо, нещодавно 76-річний фронтмен гурту KISS Джин Сіммонс спричинив ДТП. Його дружина розповіла про стан музиканта та наслідки інциденту на дорозі.

Дата публікації
Кількість переглядів
298
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie