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Помер зірка "Міцного горішка" та "Метлока" Кларенс Гільярд-молодший

Помер зірка "Міцного горішка" та "Метлока" Кларенс Гільярд-молодший

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
978
Час на прочитання
1 хв
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Помер зірка "Міцного горішка" та "Метлока" Кларенс Гільярд-молодший

Кадр з фільму "Міцний горішок"

Актору пішов з життя за місяць до свого 67-річчя.

Американський актор Кларенс Гільярд-молодший, відомий за ролями у "Міцному горішку" та "Найкращому стрільці" помер 28 листопада.

Причиною смерті актора стала тривала хвороба, з якою він боровся. Гільярд-молодший не дожив до свого 67-річчя усього місяць, пише Daily Mail.

Актор став популярним у 80-роки завдяки своїй участі у відомий бойовиках. Так, Гільярд виконав роль хакера Тео у культовому фільмі "Міцний горішок", а також зіграв молодшого лейтенанта на позивний "Сандаун" у "Найкращому стрільці" із Томом Крузом.

Крім того, Гільярд апам'ятався участю у драматичному серіалі "Метлок" - там він зіграв Конрада Макмастерса. 

Однак після вдалих ролей у кіно, актор віддав перевагу роботі вчителя. Останні роки свого життя Кларенс присвятив викладанню акторської майстерності в університеті. 

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Дата публікації
Перегляди
978
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