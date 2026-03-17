Помер зірка "Назад у майбутнє-3" Метт Кларк: що стало причиною смерті

Метт Кларк / © Getty Images

Реклама

Пішов із життя американський актор Метт Кларк, відомий глядачам за роллю у фільмі «Назад у майбутнє-3».

Артисту було 89 років. Про смерть актора повідомило видання TMZ. Зазначається, що він помер 15 березня у своєму будинку в Остіні, Техас.

Причиною смерті стали ускладнення після операції на спині. Раніше актор зазнав перелому хребта, що й призвело до погіршення стану здоров’я. У Метта Кларка залишилися діти, онуки та правнук.

Реклама

«Кларк любив і поважав свою роботу, але не переймався зірковістю та славою. Він надихався роботою з хорошими людьми, які любили свої родини. Він відчував себе „щасливчиком“ у своїй кар’єрі… І він помер так, як жив, на своїх умовах», — передає слова родини видання.

Метт Кларк

До слова, свою кар’єру актор розпочинав у театрі, а згодом перейшов у кіно. Широку популярність він здобув завдяки ролям у вестернах, а також участі в низці відомих проєктів. Серед найвідоміших робіт Кларка — фільми «Повернення в країну Оз», «Назад у майбутнє-3», а також серіал «Вокер, техаський рейнджер» і комедія «Мільйон способів втратити голову».

