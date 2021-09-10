Помер зірка "Поліцейської академії" Арт Метрано

Артист помер природною смертю в своєму будинку в Авентюрі.

Американський стендап-комік і актор Арт Метрано, найбільше відомий за роллю капітана поліції Ерні Маузера в другій і третій частинах "Поліцейської академії", пішов із життя у віці 84 років.

Про це повідомляє New York Post.

Зазначається, що артист помер природною смертю в своєму будинку в Авентюрі, штат Флорида. Це сталося в середу, 8 вересня. У Метрано залишилися дружина, четверо дітей, внуки і правнуки.

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"Арт хотів би, щоб всі його друзі і сім'я продовжували посміхатися, думаючи про нього, сміялися і продовжували святкувати життя", - розповіли рідні актора.

Окрім гри в серії комедійних фільмів про поліцейських 1985 і 1986 років, гуморист з'явився, зокрема, в спін-оффі "Щасливих днів" "Джоані любить Чачі", а також у фільмах "Усі в родині", "Моя дружина мене причарувала", "Старскі та Гатч" і "Загін "Стиляги".

На піку успіху в 1989 році, працюючи на даху свого будинку в Лос-Анджелесі, актор впав зі сходів і зламав три хребці, що призвело до паралічу нижніх кінцівок.

"Коли це сталося, він був на піку своєї кар'єри, а потім все припинилося, - пригадав син Метрано. - Але йому вдалося отримати задоволення від життя і подолати негаразди".

Як повідомлялося, у Парижі попрощалися з легендарним французьким актором Жан-Полем Бельмондо, який помер 6 вересня у віці 88 років.

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