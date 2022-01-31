Помер зірка "Поліцейської академії" Говард Гессеман

Актору був 81 рік.

Помер відомий американський актор, зірка фільму "Поліцейська академія", Говард Гессеман.

Про смерть артиста повідомила його дружина – Керолайн Дукрок, пише The Hollywood Reporter. До слова, чоловіка не стало у суботу, 29 січня. Він пішов з життя в одній із лікарень Лос-Анджелеса, де перебував від 5 січня.

Відомо, що причиною смерті Говарада стали ускладнення після перенесеної влітку минулого року операції на кишківнику.

До слова, актору був 81 рік.

Помер Говард Гессеман / Associated Press

Нагадаємо, Говард Гессеман став популярним завдяки ролі диск-жокея "Доктора" Джонні Фівера в американському комедійному серіалі "Радіо Цинциннаті". За участь у ситкомі Гессеман був двічі номінований на премію "Еммі".

Також актор знімався у таких стрічках, як "Староста класу", "Доктор Хаус", "Швидка допомога", "Обдури мене", "Шоу 70-х" та "Поліцейська академія".

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