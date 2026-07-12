Помер зірка "Поліцейської академії" та "Голого пістолета" Пітер Ван Норден після тривалої хвороби

Пітер Ван Норден

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Американський актор Пітер Ван Норден, відомий ролями у фільмах «Поліцейська академія 2» та «Голий пістолет», помер у віці 75 років.

Сумну звістку підтвердила дружина артиста Венді Ван Норден. За її словами, актор пішов із життя 9 липня в одному з хоспісів Південної Каліфорнії. Останні роки він боровся одразу з кількома хронічними захворюваннями. У свої останні хвилини знаменитість не була самотньою — поруч перебувала його кохана дружина. Звістка про смерть актора вже сколихнула прихильників класичного американського кіно.

«Пітер помер у хоспісі в Південній Каліфорнії після тривалої боротьби з кількома хронічними хворобами. У момент смерті поруч із ним була його дружина», — повідомило видання TMZ із посиланням на родину актора.

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Пітер Ван Норден

Пітер Ван Норден народився в Нью-Йорку 16 грудня 1950 року та присвятив акторству майже пів століття. Хоча йому рідко діставалися головні ролі, він здобув репутацію одного з найяскравіших характерних акторів Голлівуду. Глядачі особливо запам’ятали його за образом офіцера Вінні Штульмана у стрічці «Поліцейська академія 2», де він створив один із найкумедніших дуетів фільму.

Пітер Ван Норден

Окрім знаменитих комедій, Ван Норден також знімався у фільмах «Обвинувачені», «Придорожній заклад 66» та численних телевізійних проєктах. Його можна було побачити в популярних серіалах «Санта-Барбара», «Вона написала вбивство», «Метлок» і мінісеріалі «Протистояння», створеному за романом Стівена Кінга.

Нагадаємо, нещодавно померла легендарна співачка Бонні Тайлер. 75-річна зірка не пережила тяжку хворобу.

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