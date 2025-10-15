Помер зірка R&B та лауреат премії "Греммі" D'Angelo у віці 51 року: відома причина смерті

D'Angelo / © Associated Press

Американський виконавець в стилі R&B та нео-соулу D'Angelo, справжнє ім'я якого Майкл Юджин Арчер, помер.

Сумну новину підтвердили рідні артиста, пише The Hollywood Reporter. D'Angelo помер у вівторок, 14 жовтня. Життя виконавиця обірвалося у Нью-Йорку у віці 51 років від тяжкої хвороби. Зокрема, музикант боровся з раком. Щоправда, точно не відомо, яким саме.

"Зірка нашої родини приглушила своє світло для нас у цьому житті. Після тривалої та мужньої боротьби з раком ми з розбитим серцем повідомляємо, що D'Angelo був покликаний додому, покинувши це життя 14 жовтня", - йдеться в повідомленні рідних.

D'Angelo / © Associated Press

Зазначимо, D'Angelo почав проявляти свої музичні здібності ще в ранньому дитинстві. Перша слава до виконавця прийшла 1994 року, коли він створив композицію U Will Know. Дебютний альбом виконавець випустив 1995 року. Критики назвали його знаковим у жанрі R&B та нео-соулі. Платівка Voodoo принесла D'Angelo перше місце в чарті Billboard 200 і нагороду за найкращий R&B альбом на церемонії вручення премії "Греммі" 2001 року. Після цього на тривалих 10 років артист поставив кар'єру на паузу. Лише наприкінці 2014 року він випустив альбомом Black Messiah, який теж отримав "Греммі".

Що стосується особистого життя, то D'Angelo ніколи не був одружений. Тим не менш, в артиста залишились діти.

