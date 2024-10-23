Помер зірка "Рятівників Малібу" Майкл Ньюман після 18 років боротьби з тяжкою хворобою

Артиста не стало у віці 67 років.

Помер актор із серіалу "Рятівники Малібу" Майкл Ньюман, який протягом 18 років боровся з тяжкою хворобою.

Сумну новину виданню People підтвердив його приятель Метт Фелкер. Артиста не стало 20 жовтня у віці 67 років. Товариш Майкла Ньюмана повідомив, що актор помер "від серцевих ускладнень в оточенні своєї сім'ї".

"Мені довелося бачити Майка востаннє, коли він був при тямі, він подивився на мене і типово для Майка сказав: "Ти саме вчасно", - пригадав Фелкер.

Майкл Ньюман / Фото: Associated Press

Зазначимо, Майкл Ньюман прославився у 90-х роках, коли долучився до акторського складу серіалу "Рятівники Малібу". Артист знявся у 150 епізодах стрічки та був єдиним на знімальному майданчику, хто насправді був рятувальником, щоправда, пожежником. Він не полишив своєї професії, коли знявся у серіалі, а після його завершення продовжив гасити пожежі. У віці 50 років Ньюману діагностували хворобу Паркінсона.

Нагадаємо, нещодавно помер український музикант Олексій Мельченко, який був учасником гурту "Воплі Відоплясова". Артиста не стало у віці 48 років.

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