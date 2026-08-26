Помер зірка "Сам удома" Тім Каррі: актор страждав від серйозних проблем зі здоров'ям

Тім Каррі / © Associated Press

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Британський актор Тім Каррі, який грав у фільмах «Шоу жахів Роккі Хоррора», «Воно» та «Сам удома-2», помер.

Сумну новину повідомляє видання TMZ. Життя Тіма Каррі обірвалося пізно ввечері 25 серпня. Поліція виявила актора без ознак життя у його будинку в Лос-Анджелесі. На момент смерті зірці Голлівуду було 80 років.

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У правоохоронних органах вже й висловилась про причину смерті. Зазначається, до Тім Каррі помер з природніх причин. До слова, понад 10 років актор страждав від серйозних проблем зі здоров’ям. 2012 року артист переніс складний інсульт під час сеансу масажу. Сам Тім Каррі не одразу зрозумів, що йому стає зле. Масажистка запідозрила неладне та викликала швидку. Після інсульту в актора виникли серйозні проблеми з лівою ногою та рухливістю загалом. Тож, він користувався кріслом колісним. Актор припинив зніматися у фільмах, натомість став озвучувати персонажів мультфільмів та відеоігор.

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Тім Каррі / © Getty Images

Зазначимо, Тім Каррі — відомий британський актор. Свою кар’єру він розпочав 1968 року на лондонській театральній сцені. Згодом артист почав підкорювати й Голлівуд. Найвідоміші ролі актора були у фільмах «Шоу жахів Роккі Хоррора», «Воно» та «Сам удома-2».

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла американська співачка Доллі Партон. Вже розкрили, що стало причиною її смерті.

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