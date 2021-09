Помер зірка "Сексу і міста" Віллі Гарсон

Причина смерті Гарсона не розголошується.

Американський актор Віллі Гарсон, найбільше відомий за роллю Стенфорда Блатча в "Сексі і місті" та Моззі в "Білому комірці", пішов із життя у віці 57 років.

Причина смерті Гарсона не розголошується. За деякими даними, він мав рак підшлункової залози. Зауважимо, що цьогоріч актор знявся у продовженні культового шоу "Секс і місто" "And Just Like That".

"Його дух і відданість своїй справі щодня були присутні під час знімань "And Just Like That". Він був там, віддаючи нам все, навіть коли хворів. Усім не вистачатиме безлічі його акторських і особистих талантів", - йдеться в заяві Майкла Патріка Кінга, виконавчого продюсера "And Just Like That".

Нещодавно Гарсон озвучив "Big Mouth", а в період від 2019 до 2020 року він неодноразово з'являвся у "Супердівчині". Актор також відомий за ролями швейцара Ральфа в ромкомі "Маленький Манхеттен" 2005 року, Джеральда Хірша у перезавантаженні "Гаваїв 5.0" (2015-2020 роки) і Генрі Коффілда у "Поліції Нью-Йорка" 1993 року.

Як повідомлялося, американський стендап-комік і актор Арт Метрано, найбільше відомий за роллю капітана поліції Ерні Маузера в другій і третій частинах "Поліцейської академії", пішов із життя у віці 84 років.

