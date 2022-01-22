Помер зірка серіалів "В’язень замку Іф" та "Ранетки" Арніс Ліцитіс

Актору було 76 років.

Помер відомий радянський і латвійський актор, зірка серіалів "В'язень замку Іф" та "Ранетки", Арніс Ліцитіс.

Сумну новину у своєму Facebook повідомив близький товариш артиста, спортивний фотограф Зигізмундс Залманіс.

"З життя пішов видатний актор, милий та приємний чоловік і, врешті-решт, мій друг - Арніс Ліцитіс. Складно щось говорити. Він зараз на іншій сцені, зустрінеться з іншими акторами кіно", - написав Залманіс.

Помер Арніс Ліцитіс / kino-teatr.ru

Наразі невідомо, що саме стало причиною смерті. Зазначимо, актора не стало на 77-му році життя.

Нагадаємо, Арніс Ліцитіс - актор театру та кіно. Він закінчив театральний факультет Латвійської державної консерваторії.

Помер Арніс Ліцитіс / kino-teatr.ru

Артист почав зніматися у фільмах від 1965 року. Він зіграв у таких картинах, як "Довга дорога в дюнах", "Міраж", "Малинове вино", "В'язень замку Іф", "Визнати винним", "Ранетки", "Мушкетери двадцять років по тому".

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