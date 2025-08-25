ТСН у соціальних мережах

Помер зірка серіалу "Клан Сопрано" Джеррі Адлер

Джеррі Адлер помер 23 серпня в себе в будинку у Нью-Йорку. Рідні актора вже прокоментували його смерть.

Валерія Сулима
Джеррі Адлер

Джеррі Адлер / © Associated Press

Американський актор, режисер та продюсер Джеррі Адлер, який знімався в серіалі "Клан Сопрано", помер.

Сумну новину підтвердили його рідні, пише AP. Артиста не стало у суботу, 23 серпня. Він помер уві сні у своєму будинку в Нью-Йорку. Точна причина смерті не повідомляється, однак Джеррі Адлеру вже було 96 років.

Зазначимо, творча кар'єра Джеррі Адлера розпочалася далекого 1951 року, щоправда, він працював режисером в театрі, зокрема, ставив постановки на Бродвеї. Однак згодом, а саме після 60 років, Адлер розпочав акторську кар'єру. Він знявся у таких картинах, як "Квантовий стрибок", "Фотограф", "Закон і порядок", "Клан Сопрано", "Гарна дружина" та багато інших.

Джеррі Адлер / © Associated Press

Джеррі Адлер / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер виконавець хіта "Фантазер" Ярослав Євдокимов, який народився в Україні. Артист критикував війну, розв'язану Росією, та анексію Криму. Вже відома причина смерті виконавця, якого не стало у віці 78 років.

