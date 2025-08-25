Помер зірка серіалу "Клан Сопрано" Джеррі Адлер

Джеррі Адлер / © Associated Press

Американський актор, режисер та продюсер Джеррі Адлер, який знімався в серіалі "Клан Сопрано", помер.

Сумну новину підтвердили його рідні, пише AP. Артиста не стало у суботу, 23 серпня. Він помер уві сні у своєму будинку в Нью-Йорку. Точна причина смерті не повідомляється, однак Джеррі Адлеру вже було 96 років.

Зазначимо, творча кар'єра Джеррі Адлера розпочалася далекого 1951 року, щоправда, він працював режисером в театрі, зокрема, ставив постановки на Бродвеї. Однак згодом, а саме після 60 років, Адлер розпочав акторську кар'єру. Він знявся у таких картинах, як "Квантовий стрибок", "Фотограф", "Закон і порядок", "Клан Сопрано", "Гарна дружина" та багато інших.

Джеррі Адлер / © Associated Press

