Помер зірка серіалу "Теорія великого вибуху" Боб Ньюгарт: відома причина

Актор пішов з життя у віці 94 роки.
Відомий американський актор і комік, найбільш відомий за роллю в серіалі серіалу "Теорія великого вибуху", Боб Ньюгарт помер.
Йому було 94 роки. Актор пішов з життя у Лос-Анджелесі. Сумну звістку повідомив публіцист Ньюгарта Джеррі Дігні виданню Variety. За його словами, знаменитість помер 18 липня у себе вдома після низки хвороб.
Боб був у шлюбі з Джинні Квінн, яка померла у квітні 2023 року. У нього залишилося четверо дітей і 10 онуків.
Як відомо, Боб Ньюгарт за майже 70 років кар'єри був нагороджений трьома найвідомішими преміями – "Греммі", "Еммі" та "Золотий глобус". Зірка розпочинав свою кар'єру як стендап-комік, а вже згодом він став знаним актором з особливим стилем мовлення й фірмовим заїканням.
Першу славу акторові принесла роль Тата Ельфа в однойменній комедії "Ельф" 2003 року. Ще однією знаковою роллю для Боба стала гра вітчима С'юзан Маєр у "Відчайдушних домогосподарках" 2005 року.
Згодом Боб Ньюгарт зіграв професора Артура Джеффріса у комедійному серіалі "Теорія великого вибуху". Це зробило актора справжньою зіркою й подарувало Еммі" 2013 року.
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