Помер зірка серіалу "Затока Доусона" Джеймс Ван Дер Бік: важкохворому актору було 48 років

Раніше артист ділився, що долає тривалий шлях лікування.

Джеймс Ван Дер Бік

Джеймс Ван Дер Бік / © Associated Press

Пішов із життя американський актор Джеймс Ван Дер Бік, який здобув світову популярність завдяки ролі Доусона Лірі в культовому серіалі 90-х «Затока Доусона». Зірці було 48 років.

Про смерть актора повідомила його родина. Як відомо, Джеймс Ван Дер Бік тривалий час боровся з раком товстої кишки. Діагноз йому встановили 2023 року, а вже згодом він публічно розповів про свою хворобу та шлях лікування. У заяві, оприлюдненій на його сторінці в Instagram, близькі поділилися щемливими словами та якими були останні дні життя актора.

«Наш улюблений Джеймс Девід Ван Дер Бік мирно пішов із життя сьогодні (11 лютого — прим. ред.) вранці. Він зустрів свої останні дні з мужністю, вірою та гідністю. Нам ще є багато чого розповісти про його бажання, любов до людства і цінність часу. Ці дні настануть. А наразі просимо про спокійну приватність, поки ми сумуємо за нашим коханим чоловіком, батьком, сином, братом і другом», — зі скорботою повідомила родина зірки.

Джеймс Ван Дер Бік / © instagram.com/vanderjames

Джеймс Ван Дер Бік / © instagram.com/vanderjames

На складному шляху лікування його підтримували дружина та шестеро дітей, яких він називав своєю найбільшою опорою. Попри хворобу, Ван Дер Бік продовжував працювати й запевняв прихильників, що почувається добре й не планує зупинятися у професії.

Окрім «Затоки Доусона», актор запам’ятався глядачам ролями у фільмі «Дуже страшне кіно», а також появами в популярних серіалах «Як я зустрів вашу маму», «Американська сімейка» та багатьох інших проєктах.

