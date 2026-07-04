Помер зірка "Шаленого Макса" К'єлль Нільссон: виконавець ролі Гумунгуса боровся з важкою хворобою

К'єлль Нільссон / © facebook.com/kjell.nilsson.9615

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Шведський актор і спортсмен К’єлль Нільссон, який здобув світову популярність завдяки ролі лорда Гумунгуса у культовому фільмі «Шалений Макс 2: Воїн дороги», помер.

Артистові було 76 років. Про смерть знаменитості повідомило видання TMZ із посиланням на його представника. Згодом сумну звістку підтвердили й рідні актора у соцмережах. Причиною смерті стала термінальна стадія захворювання нирок, із якою Нільссон боровся протягом останніх чотирьох із половиною років. Через недугу він був змушений проходити процедуру діалізу тричі на тиждень.

«Минулої неділі, після тривалих роздумів, К’єлль вирішив повернути собі контроль над болем і тілом, припинивши діаліз. У четвер, 2 липня, він мирно помер уві сні в оточенні своїх синів», — повідомили близькі актора у Facebook.

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К’єлль Нільссон / © facebook.com/kjell.nilsson.9615

Родина також розповіла, що лікарі діагностували у Нільссона ниркову недостатність ще 2022 року і мали дуже невтішні прогнози, мовляв, його життя ще триватиме декілька місяців. Проте актор прожив із важкою недугою ще майже чотири роки.

Ситуацію ускладнювали численні тромби в ногах, через які пересадка нирки була неможливою. За життя Нільссон переніс п’ять складних операцій загальною тривалістю 45 годин і навіть відмовився від подвійної ампутації нижніх кінцівок. Натомість наполегливо займався силовими тренуваннями, аби довести медикам зворотнє — він може зберігати принаймні мінімальне функціонування ніг.

«Навіть у останні дні його життя багато лікарів не могли до кінця пояснити, як йому це вдалося. Дехто говорив, що він — „ходяче диво“. Але це було не диво. Це була невпинна рішучість, віра в себе та надзвичайна сила волі», — зазначили рідні.

За словами найближчих зірки, його останні дні були сповнені любові та вдячності. К’єлль пригадував свою багаторічну кар’єру, зокрема і як тренера та бодібілдера. У актора залишилось п’ять синів.

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