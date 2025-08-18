Теренс Стемп / © Associated Press

Культовий британський актор Теренс Стемп, який знімався у фільмах про Супермена, помер.

Сумну новину підтвердила його родина виданню Reuters. Артиста не стало у неділю, 17 серпня. На момент смерті акторові було 87 років. Що стало причиною – не повідомляється.

Тим часом родина прокоментувала смерть Теренса Стемпа. У заяві йдеться, що актор залишив чималий спадок у мистецтві і надихав багатьох прихильників. Тож це, безумовно, гірка втрата.

Теренс Стемп / © Associated Press

"Він залишив після себе надзвичайний доробок як актор, так і письменник, який продовжуватиме зворушувати та надихати людей протягом багатьох років. Ми просимо про конфіденційність у цей сумний час", – йдеться в заяві родини.

Зазначимо, Теренс Стемп – популярний британський актор. Протягом своєї кар'єри він знявся у понад 120 картин. Звичайно ж, деякі його ролі запам'яталися особливо – це генерал Зод у двох частинах "Супермена", Джор-Ел у "Таємницях Смолвіля", Абрагам Портман у "Домі дивних дітей міс Сапсан", Людвіг Бек в "Операції "Валькірія" та багато інших. Теренс Стемп також був номінований на "Оскар" завдяки фільму "Біллі Бад".

Теренс Стемп / © Associated Press

