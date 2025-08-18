ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
655
Час на прочитання
1 хв

Помер зірка "Супермена" — культовий британський актор Теренс Стемп

Теренс Стемп помер 17 серпня. Його родина вже прокоментувала сумну новину.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Теренс Стемп

Теренс Стемп / © Associated Press

Культовий британський актор Теренс Стемп, який знімався у фільмах про Супермена, помер.

Сумну новину підтвердила його родина виданню Reuters. Артиста не стало у неділю, 17 серпня. На момент смерті акторові було 87 років. Що стало причиною – не повідомляється.

Тим часом родина прокоментувала смерть Теренса Стемпа. У заяві йдеться, що актор залишив чималий спадок у мистецтві і надихав багатьох прихильників. Тож це, безумовно, гірка втрата.

Теренс Стемп / © Associated Press

Теренс Стемп / © Associated Press

"Він залишив після себе надзвичайний доробок як актор, так і письменник, який продовжуватиме зворушувати та надихати людей протягом багатьох років. Ми просимо про конфіденційність у цей сумний час", – йдеться в заяві родини.

Зазначимо, Теренс Стемп – популярний британський актор. Протягом своєї кар'єри він знявся у понад 120 картин.  Звичайно ж, деякі його ролі запам'яталися особливо – це генерал Зод у двох частинах "Супермена", Джор-Ел у "Таємницях Смолвіля", Абрагам Портман у "Домі дивних дітей міс Сапсан", Людвіг Бек в "Операції "Валькірія" та багато інших. Теренс Стемп також був номінований на "Оскар" завдяки фільму "Біллі Бад".

Теренс Стемп / © Associated Press

Теренс Стемп / © Associated Press

Нагадаємо, раніше стало відомо, що помер австралійський актор Трістан Роджерс, який знімався в серіалі "Головний госпіталь". Вже відома причина його смерті.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie