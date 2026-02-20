ТСН у соціальних мережах

130
2 хв

Помер зірка "Усі жінки — відьми" Ерік Дейн: що відомо про його невиліковну хворобу, яка забрала життя

Артиста не стало у віці 53 років.

Валерія Гажала
Ерік Дейн

Ерік Дейн / © Associated Press

Американський актор Ерік Дейн помер від рідкісної невиліковної хвороби, про яку за життя неодноразово розповідав.

Артисту, який запам’ятався мільйонам глядачів ролями в популярних серіалах «Усі жінки — відьми», «Анатомія Грей» та «Ейфорія» було 53 роки. Його серце назавжди зупинилося 19 лютого. Причиною смерті стала рідкісна невиліковна хвороба — бічний аміотрофічний склероз (БАС).

Про трагічну втрату повідомив телеканал CNN з посиланням на офіційного представника родини. У заяві зазначається, що актор пішов із життя після мужньої боротьби з недугою, а останні дні провів у колі найближчих — дружини та двох доньок, Біллі й Джорджії.

«З великим сумом повідомляємо, що Ерік Дейн помер у четвер (19 лютого 2026 року — прим. ред.) після мужньої боротьби з БАС. Він провів свої останні дні в оточенні близьких друзів, відданої дружини та двох прекрасних дочок: Біллі та Джорджії, які були центром його світу», — йдеться у повідомленні.

Ерік Дейн / © Associated Press

Ерік Дейн / © Associated Press

До слова, про свій діагноз актор розповів навесні 2025 року. Він зізнавався, що першим тривожним симптомом стала слабкість у правій руці. Попри страшний вердикт лікарів, Дейн не припинив працювати й продовжував зніматися, доки дозволяв фізичний стан. Кінозірка говорив, що «просто не відчував в своєму серці, що це кінець для нього».

Втім, хвороба стрімко прогресувала. Уже влітку 2025 року в актора повністю відмовила права рука, восени почалися серйозні проблеми з мовленням, а від жовтня він пересувався на кріслі колісному. Невиліковна недуга стала уражати нервові клітини головного та спинного мозку. У результаті Ерік поступово втрачав здатність рухатися, говорити й самостійно дихати.

На жаль, ліків від БАС наразі не існує, а середня тривалість життя після встановлення діагнозу становить від трьох до п’яти років. Хоча історія Стівена Гокінга, який прожив із цим діагнозом понад 50 років, доводить, що бувають і винятки.

Ерік Дейн / © Associated Press

Ерік Дейн / © Associated Press

Ерік Вільям Дейн народився 11 листопада 1972 року в Сан-Франциско, США. Спершу він захоплювався спортом і грав у водне поло, однак після участі в театральній постановці вирішив пов’язати життя з акторством.

У 1990-х роках він переїхав до Лос-Анджелеса, де почав зніматися в телепроєктах. Справжню популярність акторові принесли ролі в «Усі жінки — відьми» та «Анатомії Грей». Також глядачі пам’ятають його за стрічками «Дрейф» і Люди Ікс: Остання битва.

