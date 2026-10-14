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Помер зірка "ВКВ" Олександр Венедчук: коли та де відбудеться прощання з Венею
Життя Олександра Венедчука обірвалося 13 жовтня. Гумориста не стало у віці 32 років.
Стало відомо, коли та де відбудеться прощання з зіркою розважального проєкту «Ветерани космічних військ», українським гумористом Олександром Венедчуком, який помер 13 жовтня.
Життя коміка обірвалось у віці 32 років. В Instagram «Ветеранів космічних військ» оголосили дату та місце прощання з ним. Коміка проведуть в останню путь 15 жовтня. Охочі попрощатися з Олександром Венедчуком мають прийти на 10 ранку до Спасо-Преображенського собору, що в Києві.
Далі о 12:00 розпочнеться прощання на цвинтарі. Олександра Венедчука поховають на Жулянському кладовищі, що розташоване за адресою вул. Повітрофлотська, 24а.
Що відомо про смерть Олександра «Вені» Венедчука
Олександр Венедчук помер 13 жовтня. Про це ввечері оголосили на офіційних сторінках у соцмережах «Ветеранів космічних військ». Гумориста не стало у віці 32 років. Причина смерті наразі не повідомляється.
Проте у січні 2025 року стало відомо про серйозні проблеми зі здоров’ям гумориста. У нього стався крововилив у мозок, через що він переніс декілька операцій. Врешті, Веня тривалий час відновлювався, покинув склад «Ветеранів космічних військ» та планував розвивати власний проєкт.