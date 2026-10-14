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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Помер зірка "ВКВ" Олександр Венедчук: коли та де відбудеться прощання з Венею

Життя Олександра Венедчука обірвалося 13 жовтня. Гумориста не стало у віці 32 років.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Олександр "Веня" Венедчук

Олександр "Веня" Венедчук / © instagram.com/ven4os

Стало відомо, коли та де відбудеться прощання з зіркою розважального проєкту «Ветерани космічних військ», українським гумористом Олександром Венедчуком, який помер 13 жовтня.

Життя коміка обірвалось у віці 32 років. В Instagram «Ветеранів космічних військ» оголосили дату та місце прощання з ним. Коміка проведуть в останню путь 15 жовтня. Охочі попрощатися з Олександром Венедчуком мають прийти на 10 ранку до Спасо-Преображенського собору, що в Києві.

Далі о 12:00 розпочнеться прощання на цвинтарі. Олександра Венедчука поховають на Жулянському кладовищі, що розташоване за адресою вул. Повітрофлотська, 24а.

15 жовтня Олександра Венедчука проведуть в останню путь / © instagram.com/veterany_kosmichnyh_viysk

15 жовтня Олександра Венедчука проведуть в останню путь / © instagram.com/veterany_kosmichnyh_viysk

Що відомо про смерть Олександра «Вені» Венедчука

Олександр Венедчук помер 13 жовтня. Про це ввечері оголосили на офіційних сторінках у соцмережах «Ветеранів космічних військ». Гумориста не стало у віці 32 років. Причина смерті наразі не повідомляється.

Проте у січні 2025 року стало відомо про серйозні проблеми зі здоров’ям гумориста. У нього стався крововилив у мозок, через що він переніс декілька операцій. Врешті, Веня тривалий час відновлювався, покинув склад «Ветеранів космічних військ» та планував розвивати власний проєкт.

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