Померла 39-річна зірка серіалів "Баффі – переможниця вампірів" та "Пліткарка" Мішель Трахтенберг

Померла відома американська акторка, яка знімалася у серіалах "Баффі – переможниця вампірів" та "Пліткарка", Мішель Трахтенберг.

Сумну звістку повідомило видання ABC News. Зазначається, що артистка близько 08:00 була знайдена мертвою у власному будинку у Нью-Йорку. Точна причина смерті наразі не повідомляється. Однак незадовго до смерті Мішель Трахтенберг перенесла операцію з трансплантації печінки, через яку, ймовірно, в неї виникли ускладнення. Передбачається, що це й стало причиною смерті.

Наразі ведеться слідство. Судмедексперти проведуть розтин, після якого й встановлять причину та обставини смерті. Однак наразі слідчі не підозрюють причетність сторонніх осіб. Вважається, що Мішель Трахтенберг померла природною смертю. Артистці було всього 39 років.

Мішель Трахтенберг / Фото: Associated Press

Зазначимо, Мішель Трахтенберг – американська акторка. Вона почала зніматися у ранньому дитинстві у проєктах від Nickelodeon. Слава до артистки прийшла після ролі у серіалі "Баффі – переможниця вампірів". Також вона знімалася у таких картинах, як "Пліткарка", "Євротур" та інших.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла зірка серіалу "Гра в кальмара" Лі Джу-Сіль. Життя акторки забрала хвороба.

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