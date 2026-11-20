Світлана Рижук

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Українська телеведуча Світлана Рижук померла у віці 40 років після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. Вона була відома глядачам як ведуча ранкового шоу «Підйом» та прогнозу погоди на Новому каналі.

Про смерть журналістки повідомив її чоловік, співак і композитор Віктор Верба, на своїй сторінці у Facebook. Він присвятив коханій зворушливий допис, у якому згадав її талант, красу, силу характеру та значення для свого життя.

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«Відлетіла моя кохана Світлана Рижук. Вона була цілим світом для мене. Вона була особливою людиною. Її голос заворожував, її мова надихала, її краса чарувала, її інтелект дивував. Світлана була людиною покоління, справжньою українкою, патріоткою. Вона була для мене подругою і дружиною, коханою, музою, моєю половинкою, яка доповнювала мене у всьому», — написав чоловік.

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Світлана Рижук

Віктор наголосив, що телеведуча боролася з хворобою і робила це до останнього. За його словами, попри нестерпний біль, вона зберігала силу духу та прагнення відстоювати правду і справедливість. Тим часом чоловік був поруч і надихався її силою.

«Вона пройшла через невимовний біль і в душі залишилася бійцем за правду і за справедливість! Вона назавжди залишиться в моєму серці прикладом краси, жіночої сили, українського слова і світлом, яким вона ділилася з тими, хто був з нею щирим. Я був із нею щодня до останнього, і вона була вдячна за прожите життя і за останні роки разом — спокійна і неймовірно красива», — довів до сліз Верба.

Допис чоловіка Світлани Рижук

Церемонія прощання зі Світланою Рижук відбудеться в її рідному Луцьку. Дату та інші деталі чоловік обіцяв повідомити пізніше.

Що відомо про хворобу Світлани Рижук

Про боротьбу телеведучої з онкологічним захворюванням стало відомо 2025 року. Раніше вона розповідала, що діагноз — рак молочної залози з метастазами в печінку та кістки — їй поставили ще 2024-го. Певний час Рижук проходила лікування в Німеччині. Тоді вона вбачала у діагнозі велику місію.

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«Інколи мені здається, що я захворіла для того, щоб побачити, скільки людей на землі живуть з болем, хворобами, страшними випробовуваннями. Ніби навмисне відчуваю те, що й інші в подібній ситуації, щоб ще глибше зрозуміти всю швидкоплинність цього життя. Щоб побачити зсередини весь біль, процес лікування, різних людей, чоловіків, жінок, дідусів та бабусь, які змушені доживати свою старість ще й значно складніше, дітей, які ще зовсім маленькі, а вже виснажують свій організм хіміями», — писала свого часу Світлана.

Світлана Рижук з родиною

Наприкінці жовтня ведуча повідомляла в соцмережах, що перебуває в лікарні під наглядом медиків у критичному стані. Вона просила про фінансову допомогу й натомість обіцяла за потреби надсилати гайди для покращення промов і виступів для підприємців, гайди з рекомендаціями щодо еміграції з України тощо.

Раніше Світлана також говорила про те, що їй доволі важко дається хіміотерапія. Минулоріч вона ділилася, що її слизові стали дуже пересихати, а пальці рук і ніг — онімівають. Водночас інколи ведучій було важко ходити й навіть підводитися з ліжка — хвороба та агресивне лікування, на жаль, забирало всі сили.

Кар’єра та особисте життя телеведучої

Майбутня телеведуча народилася 10 червня 1986 року в Луцьку. Вищу освіту здобувала у Львівському національному університеті імені Івана Франка, де навчалася на факультеті міжнародної журналістики.

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Перший професійний досвід Світлана отримала на місцевому телебаченні. Згодом її запросили працювати на Новий канал. Саме там вона стала знайомою широкій аудиторії: вела прогноз погоди та ранкове шоу «Підйом».

Світлана Рижук / © Новий канал

Світлана Рижук / © Новий канал

В особистому житті Рижук була дружиною українського музиканта Віктора Верби. У подружжя народилася донька — 2021 року Світлана вперше стала мамою.

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