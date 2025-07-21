Померла 42-річна зірка театру Франка Анастасія Добриніна: Нищук прокоментував

Анастасія Добриніна

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21 липня стало відомо, що передчасно пішла з життя відома театральна артистка Анастасія Добриніна.

Сумна новина сколихнула театральну спільноту України. У віці 42 років померла талановита акторка, відома за виставами "Кайдашева сім'я" і "Весілля Фігаро".

"Анастасія була невіддільною частиною театру ще з дитинства. Вона зростала на цій сцені, віддавши їй десятиліття праці, любові й натхнення. Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і всім, хто поділяє цей біль", — йдеться на сторінці театру в Facebook.

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Анастасія Добриніна померла у віці 42 років

Анастасія Добриніна народилася в Києві в акторській родині. Її дідусь, Анатолій Пономаренко, був актором, батько — В’ячеслав Добринін — також працював у театрі, а мати, Наталія Пономаренко, керує літературною частиною театру.

2004 року Добриніна закінчила Національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого (курс Олега Шаварського) та одразу ж приєдналася до колективу театру Франка.

Відома своїми яскравими ролями у виставі "Кайдашева сім'я" та "Весілля Фігаро". Також Анастасія грала у п'єсах "Незрівнянна", "Комедія на руїнах" та "Житейське море".

Анастасія Добриніна відома яскравими ролями на сцені театру ім. Франка

Анастасія Добриніна грала в театрі більше 20 років

Трагічну новину вже прокоментував худрук театру ім. Франка Євген Нищук: "Шокуюча новина для франківської родини. Співчуття Наталії Анатоліївні, рідним, близьким, друзям. Настя назавжди у наших серцях, спогадах, світлинах".

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Нагадаємо, на початку липня також пішла з життя відома акторка Тетяна Шеліга.