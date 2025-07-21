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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
571
Час на прочитання
2 хв

Померла 42-річна зірка театру Франка Анастасія Добриніна: Нищук прокоментував

Акторка Анастасія Добриніна працювала в театрі більше 20 років.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Анастасія Добриніна

Анастасія Добриніна

21 липня стало відомо, що передчасно пішла з життя відома театральна артистка Анастасія Добриніна.

Сумна новина сколихнула театральну спільноту України. У віці 42 років померла талановита акторка, відома за виставами "Кайдашева сім'я" і "Весілля Фігаро".

"Анастасія була невіддільною частиною театру ще з дитинства. Вона зростала на цій сцені, віддавши їй десятиліття праці, любові й натхнення. Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і всім, хто поділяє цей біль", — йдеться на сторінці театру в Facebook.

Анастасія Добриніна померла у віці 42 років

Анастасія Добриніна померла у віці 42 років

Анастасія Добриніна народилася в Києві в акторській родині. Її дідусь, Анатолій Пономаренко, був актором, батько — В’ячеслав Добринін — також працював у театрі, а мати, Наталія Пономаренко, керує літературною частиною театру.

2004 року Добриніна закінчила Національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого (курс Олега Шаварського) та одразу ж приєдналася до колективу театру Франка.

Відома своїми яскравими ролями у виставі "Кайдашева сім'я" та "Весілля Фігаро". Також Анастасія грала у п'єсах "Незрівнянна", "Комедія на руїнах" та "Житейське море".

Анастасія Добриніна відома яскравими ролями на сцені театру ім. Франка

Анастасія Добриніна відома яскравими ролями на сцені театру ім. Франка

Анастасія Добриніна грала в театрі більше 20 років

Анастасія Добриніна грала в театрі більше 20 років

Трагічну новину вже прокоментував худрук театру ім. Франка Євген Нищук: "Шокуюча новина для франківської родини. Співчуття Наталії Анатоліївні, рідним, близьким, друзям. Настя назавжди у наших серцях, спогадах, світлинах".

Нагадаємо, на початку липня також пішла з життя відома акторка Тетяна Шеліга.

Дата публікації
Кількість переглядів
571
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