Фредді Мерк’юрі / © Associated Press

Реклама

Стало відомо про смерть жінки, яку в біографії фронтмена гурту Queen Фредді Мерк’юрі називали його можливою позашлюбною донькою.

У книзі вона була відома лише під літерою «Б», аби зберегти анонімність. Жінці було 48 років. Як повідомляє Daily Mail, вона тривалий час боролася з хордомою — рідкісною формою злоякісної пухлини хребта. Після її смерті без матері залишилися двоє синів, яким нині сім і дев’ять років.

За інформацією журналістів, Фредді Мерк’юрі називав доньку Бібі та підтримував із нею близькі стосунки протягом багатьох років. У біографії також припускається, що окремі пісні музиканта — зокрема «Bijou» і «Don’t Try So Hard» — могли бути написані з думкою саме про неї.

Реклама

Про смерть жінки публічно розповів її чоловік Томас. Він зазначив, що прощання відбулося відповідно до волі покійної: «Вона тепер поруч зі своїм люблячим батьком у світі спокою. Її прах розвіяли над Альпами».

Фредді Мерк’юрі

Авторка резонансної книги «З любов’ю, Фредді» Леслі Енн Джонс зізналася, що новина про смерть «Б» стала для неї болючим ударом. Під час роботи над біографією вони тісно спілкувалися, і з часом між ними виникла дружба. Письменниця наголосила, що жінка, попри важкий стан, прагнула одного — відновити справжню історію Мерк’юрі, яку, за її словами, роками перекручували.

За словами Джонс, «Б» вперше зіткнулася з онкологією ще в молодості. Певний час хвороба відступила, однак згодом повернулася. Саме тоді жінка вирішила звернутися до письменниці, прочитавши її попередню роботу про легендарного музиканта.

«Ми працювали над книгою чотири роки, розуміючи, що часу може бути обмаль», — зізналася авторка.

Реклама

Фредді Мерк’юрі / © Associated Press

Минулого літа жінка разом із родиною здійснила давню мрію — подорож до Мачу-Пікчу. Після повернення вона знову розпочала курс хіміотерапії. Водночас Леслі Енн Джонс зазначила, що «Б» дуже болісно переживала спроби Мері Остін — колишньої коханої та близької подруги Мерк’юрі — поставити під сумнів її існування. За словами письменниці, адвокати Остін намагалися заблокувати вихід книги, але юридичних підстав для цього не знайшли.

«Я знала, чим усе закінчиться. Це була гонка з часом. Але ми встигли зробити головне — розповісти правду», — підсумувала Джонс.

Згідно з біографією, матір’ю жінки була дружина близького друга Фредді Мерк’юрі. Саме ця родина виховала дитину, тоді як сам артист, за словами «Б», протягом останніх 15 років життя підтримував із нею регулярний контакт і передав їй свої особисті щоденники.

Нагадаємо, нещодавно вдова співака Віталія Білоножка розкрила правду від чого помер її чоловік у лікарні. Світлана назвала хворобу, яка часто переслідує зірок останнім часом.