Померла 51-річна акторка з серіалу "Надприродне" Керрі-Енн Флемінг: відома причина смерті

Керрі-Енн Флемінг померла

Світ кіно після смерті Чака Норріса зазнав ще однієї втрати — пішла з життя акторка Керрі-Енн Флемінг, відома за ролями в популярних містичних серіалах.

Акторка померла 26 лютого у канадському місті Сідней (Британська Колумбія) у віці 51 року. Як повідомив її колега Джим Бівер у Facebook, причиною смерті стали ускладнення, викликані раком молочної залози. У своєму дописі він пригадав, якою за життя була зірка.

«Керрі-Енн Флемінг взяла участь у ролі моєї дружини у п’ятому сезоні "Надприродного". Я сильно запав на неї, і зробив це через кілька секунд після зустрічі з нею. Вона була справжнім джерелом життєвої енергії та доброзичливості, напрочуд доброї вдачі, із заразливим сміхом і абсолютно чарівною особистістю, у якої, здавалося, просто не було вимикача», — вшанував пам’ять покійної Джим.

Керрі-Енн Флемінг і Джим Бівер / © facebook.com/jim.beaver.7731

Керрі-Енн народилася 1974 року в Новій Шотландії та з юних років прагнула до акторської кар’єри. Вона навчалася драматичного мистецтва і поступово прокладала свій шлях у кіно, починаючи з епізодичних ролей у проєктах на кшталт «Щасливчик Гілмор» за участю Адама Сендлера.

Проривом для акторки стала співпраця з режисером Даріо Ардженто у серіалі «Майстри жахів». Її роль у епізоді «Дженіфер» запам’яталася глядачам і здобула культовий статус серед фанатів жанру.

Найбільшу популярність Флемінг принесла участь у серіалі «Надприродне», де вона зіграла Карен Сінгер — дружину Боббі. Також акторка знімалася у проєкті «Я — зомбі», де виконувала роль Кенді Бейкер.

Кадр з «Я — зомбі» / © imdb.com

Упродовж кар’єри вона також з’являлася у відомих серіалах, серед яких «Таємниці Смолвіля», «Секс в іншому місті» та «Супердівчина». Окрім роботи на екрані, акторка активно виступала в театрі, беручи участь у класичних виставах, зокрема «Ромео і Джульєтта» та «Сталеві магнолії».

У Керрі-Енн Флемінг залишилася її донька Мадалін Роуз. Родина акторки повідомить про деталі прощання згодом.

