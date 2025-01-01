Померла акторка із фільму "Службовий роман", яка 2022 року в Росії намагалася скоїти самогубство

Акторка Інна Виходцева, яка знімалася у фільмах "Службовий роман" та "Москва сльозам не вірить", померла в Росії.

Артистки не стало 31 грудня, про що повідомляють російські пропагандисти. Виходцева померла на 91 році життя. Достеменна причина смерті невідома, однак зазначається, що акторки не стало через хворобу, від якої вона доволі тривалий час страждала.

До слова, 2022 року Інна Виходцева намагалася скоїти самогубство. Артистка наковталась пігулок, а коли це дізналась доглядальниця, то вона навідріз відмовлялася від госпіталізації. Врешті, акторку таки доправили до лікарні, де медики врятували їй життя. У жовтні після спроби самогубства Виходцеву виписали з лікарні, після чого вона опинилася в пансіонаті для літніх діячів театрів.

Інна Виходцева в молодості / Фото: www.kino-teatr.ru

Зазначимо, Інна Виходцева є уродженкою Донецька та певний час жила в Луганській області. Освіту акторка здобула в Росії, де й залишилася жити та працювати. Виходцева грала в театрі, а також знімалась в кіно, щоправда, здебільшого в епізодичних ролях. 2017 року акторка офіційно завершила кар'єру.

Інна Виходцева в молодості / Фото: www.kino-teatr.ru

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