Померла акторка із серіалу "Секс і місто", яка грала роль свекрухи Шарлотти

Артистки не стало на 94-му році життя.

Померла американська акторка Френсіс Стернгаген, яка зіграла у серіалі "Секс і місто" свекруху Шарлотти - Банні МакДугал.

Сумну звістку у своєму Instagram повідомив син знаменитості Джон Карлін. Акторки не стало 27 листопада, вона пішла з життя у своєму будинку у місті Нью-Рошелл. Френсіс Стернгаген було 93 роки, через півтора місяця їй могло б виповнитися 94 роки.

"27 листопада вона мирно померла у себе вдома, не доживши півтора місяця до свого 94-го дня народження", - повідомив Джон.

Френсіс Стернгаген / Фото: Associated Press

Син акторки зазначив, що шанувальники її любили, а йому ж, своєю чергою, пощастило з мамою. Також Джон поділився, що вони змогли зустрітися минулого тижня та сказати одне одному слова любові.

"Її багато хто любив. Мені дуже пощастило, що я зміг назвати її своєю мамою, своєю подругою, своєю партнеркою по піснях і танцях. Ми були разом минулого тижня, і ми розмовляли в понеділок вдень, сказали, як сильно ми любимо і сумуємо одне за одним", - поділися син акторки.

Френсіс Стернгаген у серіалі "Секс і місто" / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, Френсіс Стернгаген розпочала свою акторську кар'єру далекого 1948 року, а завершила лише 2014. За цей час вона встигла знятися у багатьох стрічках. Найбільше телеглядачі її запам'ятали у картинах "День незалежності", "Закон і порядок", "Швидка допомога", "Секс і місто" та інших.

Нагадаємо, нещодавно пішов з життя продюсер серіалу "Ейфорія". Кевіну Турену на момент смерті було всього 44 роки.

Читайте також: