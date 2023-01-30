Померла акторка Ліза Лорінг, яка зіграла роль Венздей у серіалі "Сімейка Аддамсів"

Артистки не стало на 65-му році життя.

Померла відома американська акторка, яка зіграла роль Венздей у серіалі "Сімейка Аддамсів" 1964 року, Ліза Лорінг.

Знаменитості не стало 28 січня на 65-му році життя. Акторка потрапила до лікарні з інсультом. Три дні лікарі боролися за її життя, підключивши до апарату життєзабезпечення. На жаль, це не дало результатів. Рідні вирішили відключити Лорінг від апарату життєзабезпечення

Сумну новину виданню Variety підтвердила донька акторки Ванесса Фумберг.

"Вона пішла мирно, обидві дочки тримали її за руки", - прокоментувала Ванесса.

Ліза Лорінг у ролі Венздей

Зазначимо, Ліза Лорінг – популярна американська акторка. Акторську кар'єру вона розпочала зовсім у юному віці – три роки. Вже в шість років Ліза отримала роль похмурої дівчинки Венздей в серіалі "Сімейка Аддамсів". Серіал транслювався у 1960-х роках і приніс Лорінг неабияку популярність.

Нагадаємо, нещодавно пішла з життя легендарна італійська акторка Джина Лоллобриджида. Знаменитість померла у віці 95 років.

Читайте також: