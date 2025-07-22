Померла Анастасія Добриніна: стала відома причина смерті 42-річної акторки

Анастасія Добриніна

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Стала відома причина смерті актриси Анастасії Добриніної, яку приховували від публіки.

21 липня пішла з життя відома театральна артистка Анастасія Добриніна. Їй було всього 42 роки.

Журналісти ТСН.ua звернулися до пресслужби театру ім. Франка, щоб дізнатися причини смерті відомої артистки, а також чи планується церемонія прощання у театрі.

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“Анастасія Добриніна пішла з життя передчасно після тривалої хвороби. Це болісна втрата для всього театрального колективу, для глядачів, колег, усіх, хто знав і цінував її талант. Прощання відбудеться у родинному колі. Театр просить із розумінням поставитися до бажання близьких зберегти приватність у цей складний час. Дякуємо за повагу і співчуття”, — відповіли нам у коментарі.

Анастасія Добриніна зіграла десятки ролей на сцені легендарного театру ім. Франка

Зазначимо, у творчому доробку актриси були десятки яскравих ролей, зокрема в таких виставах, як “Кайдашева сім'я”, “Весілля Фігаро”, “Незрівнянна”, “Комедія на руїнах”,“Житейське море”.

Понад 20 років життя Анастасія присвятила рідній сцені театру ім. Франка. В цьому ж театрі ще більше років працює і її мама — Наталія Анатоліївна Пономаренко, яка керує літературною частиною театру.

Нагадаємо, сьогодні, 22 липня, виповнюється 13 років від дня смерті легендарного українського актора Богдана Ступки, який також більшість життя віддав цьому театру. Його син Остап вшанував пам'ять небаченими фото з ним.

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