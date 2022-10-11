Померла Анджела Ленсбері – американська та британська акторка та зірка серіалу "Вона написала вбивство"

Ленсбері завершила свій життєвий шлях як одна з найтитулованіших акторок в історії сцени.

Американська та британська акторка Анджела Ленсбері померла 11 жовтня у себе вдома в Лос-Анджелесі. До її 97-річчя залишалося лише кілька днів.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на заяву рідних акторки.

"Діти леді Анджели Ленсбері із сумом повідомляють, що їхня мати мирно померла уві сні вдома в Лос-Анджелесі о 1:30 ночі сьогодні, у вівторок, 11 жовтня 2022 року, лише за п’ять днів до свого 97-го дня народження", – йдеться в повідомленні сім’ї.

Ленсбері завершила свій життєвий шлях як одна з найтитулованіших акторок в історії сцени.

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Акторка розпочала свою кар'єру ще у 40-ві роки – у "золоте століття" Голлівуду. Вона виконала ролі у десятках кінофільмів, серіалів та театральних постановок.

Однією з найвідоміших ролей Ленсбері – письменниця Джессіка Флетчер у детективному серіалі "Вона написала вбивство". Це бува один із найтриваліших та найпопулярніших серіалів на цю тематику в історії телебачення.

Акторка виконала ролі у стрічках "Газове світло" та "Манчжурський кандидат". Окрім того, вона озвучила цілу низку персонажів анімаційних фільмів. Зокрема це Мадам Потт у "Красуні та чудовисько" від Disney.

Ленсбері була тричі номінована на "Оскар" та 18 разів – на "Еммі". Проте зірка отримала тільки почесну премію Американської кіноакадемії за внесок у розвиток кінематографа. Зауважимо, що акторка неодноразово здобувала "Золотий глобус" та театральну премію "Тоні".