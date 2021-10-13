Померла дружина Вахтанга Кікабідзе, з якою артист прожив 56 років

Ірина Кебадзе була заслуженою артисткою Грузії.

У сім'ї грузинського співака та кіноактора Вахтанга Кікабідзе сталося горе.

Померла кохана дружина зірки "Міміно" – Ірина Кебадзе. Як розповів директор виконавця Олег Толмачов 5-tv.ru, жінка пішла з життя 11 жовтня. Він зауважив, що причина смерті – не коронавірус.

Вахтанг Кікабідзе з дружиною / instagram.com/vkikabidze

Зі свого боку, продюсер артиста Сосо Абзіанідзе розповів "Sputnik Грузія", що в останні роки Ірина тяжко хворіла - у неї був склероз та інші хвороби.

Сам артист поки що не прокоментував смерть коханої. Її поховають сьогодні.

Зауважимо, Ірина Кебадзе була примою-балериною Тбіліського театру опери та балету, заслуженою артисткою Грузії. Пара одружилася 1965 року. У їхньому шлюбі народився син, Костянтин Кікабідзе, у Кебадзе також є дочка від першого шлюбу - Марина Сагарадзе.

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