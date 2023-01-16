Померла легендарна італійська акторка Джина Лоллобриджида

Знаменитості не стало на 96-му році життя.

Померла відома італійська акторка Джина Лоллобриджида, яка прославилася на весь світ завдяки ролям у таких стрічках, як "Фанфан-Тюльпан" та "Собор Паризької Богоматері".

Трагічну новину 16 січня повідомило видання La Republica із посиланням на слова сина знаменитості. Джини Лоллобриджиди не стало на 96-му році життя.

Джина Лоллобриджида / Фото: Associated Press

Зазначимо, Джина Лоллобриджида – легендарна італійська акторка. Вперше у кінострічці знаменитість знялася 1946 року, це була картина під назвою "Чорний орел". Шалену світову популярність Джині принесли ролі у картинах "Фанфан-Тюльпан" та "Собор Паризької Богоматері".

Джина Лоллобриджида, 1959 рік / Фото: Associated Press

Акторка неодноразово була нагороджена престижними кінопреміями. Знаменитість сім разім отримувала статуетку "Давида ді Донателло" – італійська нагорода у сфері кінематографа.

Джина Лоллобриджида, 1972 рік / Фото: Associated Press

Також знаменитість має премію "Золотий глобус" та "Срібну стрічку". Джина була номінована й на премію BAFTA.

Джина Лоллобриджида має зірку на Алеї слави у Голлівуді. Акторка її отримала 2 лютого 2018 року.

Нагадаємо, 15 січня помер легендарний грузинський актор, співак та режисер Вахтанг Кікабідзе. Артиста не стало на 85-му році життя.

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