Померла легенда кантрі Доллі Партон: що стало причиною смерті та якими було останні дні її життя

Доллі Партон / © Associated Press

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Американська співака Доллі Партон, яка вважається легендою кантрі-музики, померла.

Сумну новину повідомив у соцмережах виконавиці її племінник Браян Сівер. Життя артистки обірвалось 25 серпня. Вона померла у віці 80 років.

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Як виявилося, Доллі Партон мала проблеми зі здоров’ям. Як повідомляє TMZ, незадовго до смерті, а саме 21 серпня, співачка потрапила до лікарні в Нешвіллі. Артистку госпіталізували через аутоімунне захворювання та проблеми з нирками. Врешті, життя знаменитості обірвалося саме в лікарні.

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Доллі Партон / © Associated Press

Проте причиною смерті Доллі Партон стало інше захворювання, а саме рак. Про це виданню People повідомила команда виконавиці. Зазначається, що співачка померла після короткої боротьби з раком. При цьому тип онкології не розголошується.

Що відомо про Доллі Партон та як вона підтримувала Україну

Доллі Партон була американською співачкою, авторкою пісень, продюсеркою, акторкою та навіть письменницею. Майбутня зірка народилась 19 січня 1946 року в багатодітній сім’ї. При цьому дитинство виконавиці було достатньо бідним.

Від самих юних років Доллі Партон захоплювалась музикою. У дитинстві артистка почала співати та виступати на сцені. Свій перший сингл вона записала в 13 років. Проте спочатку Доллі Партон здобула успіх саме як авторка пісень, однак її вокальні вміння теж з гідністю оцінили. Найвідоміші пісні артистки — Jolene, I Will Always Love You, 9 to 5 та інші.

Доллі Партон / © Associated Press

До речі, Доллі Партон не лишалась осторонь України. Вона підтримувала українців. Ба більше, 2025 року артистка публічно стала на бік президента Володимира Зеленського на тлі його суперечки у Білому домі з Дональдом Трампом.

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Нагадаємо, нещодавно померла американська акторка Гайден Панеттьєрі. В артистки залишилась 11-річна донька, яку виховує батько — колишній боксер Володимир Кличко. Вже відомо, як Кая-Євдокія дізналась про смерть мами та як переживає втрату.

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