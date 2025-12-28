Померла легендарна акторка Бріжіт Бардо

Бріжіт Бардо / © Getty Images

У віці 91 року померла легендарна французька акторка, співачка та модель Бріжіт Бардо.

Сумні звістку 28 грудня повідомив її благодійний фонд — Fondation Brigitte Bardot. Артистка пішла у засвіти у Парижі, втім офіційна причина смерті наразі не розголошується.

«Фонд Бріжит Бардо з величезним сумом заявляє про смерть своєї засновниці та президентки, мадам Бріжит Бардо, всесвітньо відомої акторки та співачки, яка вирішила відмовитися від своєї престижної кар'єри, щоб повністю присвятити себе захисту тварин та власному фонду», — йдеться в офіційній заяві.

Бріжіт Бардо / © Associated Press

Однак, ще у жовтні стало відомо, що стан здоров’я артистки різко погіршився. Тоді Бріжіт змушена була залишити свій будинок і понад місяць перебувала у приватній лікарні в Тулоні, де вона також перенесла операцію. Деталі медичного стану не розкривалися.

До слова, Бардо була однією з найяскравіших ікон європейського кіно XX століття, секс-символом 1950–60-х років і беззаперечною легендою світового екрану. Свою першу всесвітню славу Бріжіт Анн-Марі Бардо здобула завдяки фільму «…І Бог створив жінку» (1956), який став культовим і визначив її кар’єру. Загалом за 21 рік на екрані вона знялася у понад 45 фільмах, серед яких «І Бог створив жінку», «Істина», «Зневага».

Бріжіт Бардо / © Associated Press

Бардо також мала успіх як співачка. За життя вона випустила близько 80 пісень і виступала у численних музичних проєктах. За фільм «Віва Марія!» була номінована на премію BAFTA.

1973 року Бріжіт Бардо завершила акторську кар’єру, аби присвятити себе іншій великій справі — боротьбі за права тварин. Вона заснувала Fondation Brigitte Bardot, що десятиліттями допомагав чотирилапим і рятувала безпритульних, ведучи активну благодійну діяльність у Франції та за її межами.

Бріжіт Бардо / © Associated Press

