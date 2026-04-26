Померла легендарна балерина Клод Бессі: що відомо про її кар’єру та зв’язок з Україною

Клод Бессі / © instagram.com/balletoperadeparis

На 94-му році життя померла видатна французька балерина Клод Бессі.

Вона відійшла у вічність 23 квітня у своєму домі в Парижі, пише видання Le Monde. Причину смерті офіційно не розголошують.

Ім’я Бессі вписане в історію європейського балету як одне з найвизначніших. Вона була прима-балериною, хореографкою та багаторічною директоркою балетної школи Паризької опери, якій віддала більшу частину свого життя — від сцени до педагогіки.

Майбутня зірка народилася 1932 року в Парижі в родині митців і дуже рано опинилася у світі танцю. Уже в 10 років вона стала ученицею Школи танцю Паризької опери, а підлітком увійшла до складу трупи, ставши однією з наймолодших балерин в історії театру. 1956 року вона отримала статус étoile — найвищий титул у французькому балеті.

Клод Бессі / © Associated Press

Вирішальним для її творчого шляху стало співробітництво з українським балетмейстером Сержем Лифарем, який очолював балет Паризької опери. Саме він відкрив у Бессі драматичну глибину і зробив її своєю музою. Вона блискуче виконувала головні партії у його постановках, серед яких «Федра», «Дафніс і Хлоя» та інші знакові роботи.

Та кар’єра артистки не раз опинялася під загрозою. Зокрема, 1967 року серйозна аварія змусила її тимчасово зійти зі сцени. Та вже за кілька років вона тріумфально повернулася, виконавши головну партію у «Болеро» Моріс Бежар.

Згодом Бессі очолила балетну школу Паризької опери, де здійснила масштабні зміни, фактично переосмисливши систему підготовки артистів. Через її класи пройшли майбутні легенди сцени, серед яких Сільві Гіллем, Патрік Дюпон та Ніколя Ле Ріш — танцівники, що згодом стали обличчям світового балету.

Особливий слід Клод Бессі залишила і в Україні. 2019 року вона приїжджала до Києва, відвідавши Національну оперу України, де знайомилася з українською балетною школою та спадщиною Лифаря.

У Паризькій опері її називають постаттю, що поєднала сценічну силу й педагогічну революцію. Водночас її методи виховання артистів залишалися надзвичайно вимогливими — саме це зробило її фігурою, яку одночасно поважали й обговорювали.

