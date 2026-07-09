Померла легендарна співачка Бонні Тайлер: 75-річна зірка не пережила тяжку хворобу

Бонні Тайлер / © Associated Press

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Легендарна британська співачка Бонні Тайлер, яка подарувала світу культові хіти Holding Out for a Hero, Total Eclipse of the Heart та It’s a Heartache, померла.

Артистці було 75 років. Про смерть повідомили її родина та команда в офіційній заяві, опублікованій на сторінці співачки у Facebook та її офіційному сайті. За їхніми словами, зірка 80-х померла у лікарні в Португалії, де ще навесні перенесла екстрену операцію.

«Родина та команда з розбитим серцем повідомляють, що Бонні несподівано померла минулої ночі в лікарні в Португалії внаслідок хвороби, від якої вона проходила лікування. Незабаром ми оприлюднимо додаткову заяву, але поки що просимо про конфіденційність, щоб пережити цю трагедію», — йдеться у повідомленні.

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Заява про смерть Бонні Тайлер / © Associated Press

Як відомо, у травні співачку екстрено госпіталізували до лікарні у португальському Фару через важке захворювання кишечника. Після термінової операції її ввели у медикаментозну кому. Згодом артистка прийшла до тями, однак залишалася у відділенні інтенсивної терапії, через що були скасовані всі літні концерти. Попри боротьбу медиків, врятувати життя виконавиці не вдалося.

До слова, Бонні Тайлер, справжнє ім’я якої Гейнор Гопкінс, народилася 8 червня 1951 року у валлійському містечку Ск’юен. Світову популярність вона здобула наприкінці 1970-х, а справжньою суперзіркою стала у 1980-х завдяки своєму впізнаваному хрипкому голосу та баладам. Саме після операції на голосових зв’язках її вокал набув того тембру, який став її візитівкою.

1977 року співачка підкорила чарти композицією It’s a Heartache, а світовий тріумф їй принесла пісня Total Eclipse of the Heart. Композиція очолила чарти у США, Великій Британії та багатьох інших країнах світу. Не менш легендарною стала Holding Out for a Hero, яка прозвучала у фільмі Footloose й перетворилася на один із символів музики 1980-х.

Бонні Тайлер / © Associated Press

За понад пів століття творчої кар’єри Тайлер випустила 18 студійних альбомів, продала десятки мільйонів платівок, тричі номінувалася на премію «Греммі» та представляла Велику Британію на «Євробаченні-2013» з піснею Believe in Me. 2023 року вона також випустила автобіографію Straight from the Heart, присвячену своїй музичній кар’єрі.

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Особисте життя співачки було не менш стабільним, ніж її творча кар’єра. Від 1973 року вона перебувала у шлюбі з Робертом Салліваном, з яким прожила понад пів століття.

Нагадаємо, нещодавно раптово померла співачка Лорен Беннетт, яка прославилася світовим хітом Party Rock Anthem. Її не стало у віці 37 років.

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