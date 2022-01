Померла лідерка The Ronettes Ронні Спектор

Співачка пішла з життя після нетривалої боротьби з раком.

Лідерка американського дівочого гурту The Ronettes Вероніка Беннетт, більше відома як Ронні Спектор, пішла з життя у віці 78 років.

Про це із посиланням на родину зірки повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що співачка померла в середу, 12 січня, після нетривалої боротьби з раком. "Ронні прожила своє життя з блиском в очах, палким характером, чудовим почуттям гумору та усмішкою на обличчі. Вона була сповнена любові та вдячністі", - йдеться в заяві її сім'ї.

Ронні Спектор найбільше відома за виконанням у складі The Ronettes хітів 1960-х "Be My Baby", "Baby I Love You" та "Walking in the Rain". Разом із рідною сестрою Естель Беннетт і двоюрідною сестрою Недрою Теллі, Ронні гастролювала Англією з The Rolling Stones і товаришувала з The Beatles.

У своїх мемуарах співачка писала: "Ми не боялися бути гарячими. Це був наш прийом. Коли ми побачили, як The Shirelles виходять на сцену у своїх широких вечірніх сукнях, ми пішли у протилежному напрямку та втиснулися у найвужчі спідниці, які лише змогли знайти. На сцені ми піднімали їх, щоб відкрити наші ноги ще більше".

Дебютний альбом гурту "Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica" вийшов у 1964 році. П'ять із 12 треків потрапили до чартів Billboard.

Після турне Німеччиною в 1967 році The Ronettes розпалися. Через рік Ронні одружилася із Філом Спектором, який, за її словами, тримав її "замкненою в їхньому особняку в Беверлі-Гіллз". Пара розлучилася 1974 року. Пізніше зірка розповіла про нещасливу історію кохання в автобіографії "Будь моєю дитиною: як я пережила туш, міні-спідниці та божевілля".

Після розпаду The Ronettes Спектор продовжила гастролювати та займатися музикою. У 2006 році вона випустила свій перший за 20 років альбом "Last of the Rock Stars".

