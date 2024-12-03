Померла мама Емінема: що відомо про її останні дні та скандали з репером

Жінка тривалий час боролася з онкологією.
Померла мама американського репера Емінема.
Деббі Нельсон не стало у віці 69 років, про це повідомляє People. У коментарі іноземному виданню представник зірки повідомив, що жінка померла у США ввечері 2 грудня. Незадовго до смерті у мами Емінема було діагностовано четверту стадію раку легень. Про страшний діагноз Деббі дізналася у вересні цього року й до останнього перебувала в онкологічному центрі.
До слова, Емінем мав доволі напружені стосунки зі своєю мамою. Деббі народила майбутнього артиста у 17 років. Тож у хлопця було непросте дитинство. Непорозуміння з мамою Емінем найчастіше виливав у творчість. Крім того, у старшому віці зірка звинувачував рідну людину в зловживанні наркотичними речовинами.
На тлі скандальних заяв сина Деббі Нельсон наприкінці 90-х подала на нього до суду, обвинувативши Емінема у наклепі. Зрештою, жінка домоглася свого – вона виграла у справі проти сина. Щоправда, замість 10 млн дол моральної компенсації отримала лише 25 тис. Також Нельсон за життя випустила мемуари "Мій син Маршал" і "Мій син Емінем". Це ще більше загострило конфлікти в родині. Однак, через деякий час Емінем пішов на примирення. І 2014 року навіть присвятив мамі пісню Headlights.
Нагадаємо, нещодавно Емінем повідомив, що незабаром стане дідусем. Репер довів до сліз, як донька повідомила йому радісну новину.
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