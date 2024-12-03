Померла мама Емінема: що відомо про її останні дні та скандали з репером

Померла мама американського репера Емінема.

Деббі Нельсон не стало у віці 69 років, про це повідомляє People. У коментарі іноземному виданню представник зірки повідомив, що жінка померла у США ввечері 2 грудня. Незадовго до смерті у мами Емінема було діагностовано четверту стадію раку легень. Про страшний діагноз Деббі дізналася у вересні цього року й до останнього перебувала в онкологічному центрі.

До слова, Емінем мав доволі напружені стосунки зі своєю мамою. Деббі народила майбутнього артиста у 17 років. Тож у хлопця було непросте дитинство. Непорозуміння з мамою Емінем найчастіше виливав у творчість. Крім того, у старшому віці зірка звинувачував рідну людину в зловживанні наркотичними речовинами.

Деббі Нельсон / Фото: Associated Press

На тлі скандальних заяв сина Деббі Нельсон наприкінці 90-х подала на нього до суду, обвинувативши Емінема у наклепі. Зрештою, жінка домоглася свого – вона виграла у справі проти сина. Щоправда, замість 10 млн дол моральної компенсації отримала лише 25 тис. Також Нельсон за життя випустила мемуари "Мій син Маршал" і "Мій син Емінем". Це ще більше загострило конфлікти в родині. Однак, через деякий час Емінем пішов на примирення. І 2014 року навіть присвятив мамі пісню Headlights.

Нагадаємо, нещодавно Емінем повідомив, що незабаром стане дідусем. Репер довів до сліз, як донька повідомила йому радісну новину.

Єдина донька репера Емінема вагітна первістком

Читайте також: