Померла мама співачки Вітні Г'юстон

Мама легендарної співачки Вітні Г'юстон померла.

91-річна співачка Сіссі Г'юстон пішла з життя 7 жовтня у власному будинку в Нью-Джерсі. Відомо, що тривалий час вона страждала від хвороби Альцгеймера й перебувала у госпісі. Сумну звістку виданню People підтвердила невістка Пет Г'юстон.

"Наші серця сповнені болем і смутком. Ми втратили матріарха нашої сім'ї. Мати Сіссі була сильною і визначною фігурою в нашому житті. Жінка глибокої віри та переконань, яка дуже турбувалася про сім’ю, служіння та громаду. Її більш ніж 70-річна кар'єра в музиці та індустрії розваг залишиться в глибині наших сердець. Ми благословенні та вдячні, що Бог дозволив їй провести з нами стільки років, і ми вдячні за всі цінні життєві уроки, які вона нам дала. Нехай вона спочиває з миром разом зі своєю донькою Вітні", - зворушила Пет Г'юстон.

Сіссі Г'юстон / Фото: Associated Press

Зазначимо, за життя Сіссі Г'юстон була удостоєна двох премій "Греммі" за свої музичні альбоми Face to Face та He Leadeth Me. До слова, під час кар'єри артистка також записала дуетну пісню з донькою Вітні, яка пішла з життя 2012 року внаслідок передозування наркотиками. 2013 року світ побачили мемуари Сіссі про зіркову доньку, де вона розповіла про її наркозалежність і смерть.

Сіссі та Вітні Г'юстон / Фото: Associated Press

