Померла мати Кузьми Скрябіна: жінку провели в останню путь у Брюховичах

Матір легендарного українського музиканта Андрія "Кузьми" Скрябіна - Ольгу Кузьменко - провели в останню путь .

Прощання з жінкою, як повідомлялося раніше, пройшло 26 вересня в селищі Брюховичі на Львівщині, де жила родина артиста. Кадрами з прощання поділилася редакція "Твоє місто".

Похорон Ольги Кузьменко / Фото: Твоє місто

Похорон Ольги Кузьменко / Фото: Твоє місто

На церемонію прощання в церкві Різдва Пресвятої Богородиці прийшло чимало людей. Провести Ольгу Михайлівну також прийшла її невістка, дружина Андрія - Світлана Бабійчук.

Похорон Ольги Кузьменко / Фото: Твоє місто

До труни матері артиста люди принесли велику кількість квітів і вінки. Як стало відомо, Ольгу Михайлівну поховали поряд із сином на Брюховецьому кладовищі.

Похорон Ольги Кузьменко / Фото: Твоє місто

Похорон Ольги Кузьменко / Фото: Твоє місто

Зазначимо, Ольга Кузьменко пішла з життя 23 вересня на 77-му році життя через вісім років після трагічної загибелі Кузьми.

Артист загинув 2 лютого 2014 року в моторошній ДТП - позашляховик музиканта зіштовхнувся з молоковозом. На момент смерті Кузьмі Скрябіну було 46 років.

Нагадаємо, раніше співачка Ірина Білик вшанувала пам'ять Ольги Михайлівни - артистка довела до сліз фото покійного Кузьми Скрябіна з його мамою.

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