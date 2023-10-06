Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Померла мати-зрадниця учасниць дуету ANNA MARIA, яка працювала на російських окупантів

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1029
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Померла мати-зрадниця учасниць дуету ANNA MARIA, яка працювала на російських окупантів

Дует ANNA MARIA / Фото: instagram.com/annamariaduet

Лариса Опанасюк донедавна обіймала держпосаду в анексованому Росією Криму.

Сьогодні, 6 жовтня стало відомо про смерть колаборантки, зрадниці та матері учасниць українського дуету ANNA MARIA Лариси Опанасюк.

Як передає низка кримських ЗМІ, Опанасюк пішла з життя напередодні, 5 жовтня. Вона тривалий час боролася з хворобою, втім, якою саме, не уточнюється. Жінка померла в сімферопольській лікарні імені Семашка. Вона пішла з життя в 60 років.

Зазначимо, що Лариса Опанасюк 2014 року підтримала окупаційну російську владу одразу після анексії Криму. Зрадниця залишилася там жити і навіть почала працювати на окупантів. Від 2014 до 2019 року Опанасюк обіймала посаду "заступниці голови уряду" анексованого Криму. 2019-го її обрали "уповноваженою з прав людини" у Криму терміном на п'ять років. Проте у травні цього року Опанасюк з цієї посади звільнилася нібито за власним бажанням.

Лариса Опанасюк / ©
Лариса Опанасюк
Мати учасниць дуету ANNA MARIA Лариса Опанасюк / ©
Мати учасниць дуету ANNA MARIA Лариса Опанасюк

Свого часу зрадницю навіть нагородили "орденом" від окупаційного уряду "за повернення Криму". До слова, чоловік Опанасюк і батько Анни й Марії також підтримав владу РФ та обіймає посаду судді на окупованому півострові.

Учасниці дуету ANNA MARIA, які від початку повномасштабної війни чітко не могли висловити свою позицію, врешті, визначилися і підтримали Україну і тепер активно виступають для наших бійців. Смерть матері артистки поки ніяк не прокоментували.

ANNA MARIA / © instagram.com/annamariaduet
ANNA MARIA / Фото: instagram.com/annamariaduet

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1029
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація