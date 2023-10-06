Померла мати-зрадниця учасниць дуету ANNA MARIA, яка працювала на російських окупантів

Сьогодні, 6 жовтня стало відомо про смерть колаборантки, зрадниці та матері учасниць українського дуету ANNA MARIA Лариси Опанасюк.

Як передає низка кримських ЗМІ, Опанасюк пішла з життя напередодні, 5 жовтня. Вона тривалий час боролася з хворобою, втім, якою саме, не уточнюється. Жінка померла в сімферопольській лікарні імені Семашка. Вона пішла з життя в 60 років.

Зазначимо, що Лариса Опанасюк 2014 року підтримала окупаційну російську владу одразу після анексії Криму. Зрадниця залишилася там жити і навіть почала працювати на окупантів. Від 2014 до 2019 року Опанасюк обіймала посаду "заступниці голови уряду" анексованого Криму. 2019-го її обрали "уповноваженою з прав людини" у Криму терміном на п'ять років. Проте у травні цього року Опанасюк з цієї посади звільнилася нібито за власним бажанням.

Лариса Опанасюк

Мати учасниць дуету ANNA MARIA Лариса Опанасюк

Свого часу зрадницю навіть нагородили "орденом" від окупаційного уряду "за повернення Криму". До слова, чоловік Опанасюк і батько Анни й Марії також підтримав владу РФ та обіймає посаду судді на окупованому півострові.

Учасниці дуету ANNA MARIA, які від початку повномасштабної війни чітко не могли висловити свою позицію, врешті, визначилися і підтримали Україну і тепер активно виступають для наших бійців. Смерть матері артистки поки ніяк не прокоментували.

ANNA MARIA / Фото: instagram.com/annamariaduet

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