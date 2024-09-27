Померла Меггі Сміт з "Гаррі Поттера": як стала популярною, тяжкі хвороби й особисте життя

У п'ятницю 27 вересня англійська акторка театру і кіно Меггі Сміт померла.

Зірка вражала своїми ролями у культових фільмах і серіалах протягом багатьох років. У першу чергу вона запам'яталася глядачам своєю роллю суворої професорки Макґонеґел у серії фільмів "Гаррі Поттер".

Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути, як складалося життя однієї з найвідоміших акторок світу та з якими труднощами вона стикалася.

Початок акторської кар'єри

Свою багаторічну кар'єру Меггі почала ще у підлітковому віці, коли розпочала навчання в Оксфорді, де викладав її батько. Тоді у 18-річному віці вона дебютувала у п'єсах "Дванадцята ніч" і "Попелюшка".

Меггі Сміт / Фото: Getty Images

Вперше Сміт знялася у фільмі у 22 роки. Тоді вона зіграла епізодичну роль у фільмі "Дитина в домі" й "Нікуди йти". Під час стрімкого становлення акторської кар'єри таланти юної дівчини запримітив Лоуренс Олів'є. Режисер запропонував Меггі зіграти роль Дездемони у його постановці "Отелло" 1963 року.

Меггі Сміт / Фото: Getty Images

Водночас з цим акторка грала в Королівському національному театрі й грала на Бродвеї, з'являлася в телепроєктах. У результаті Сміт зарекомендувала себе, як універсальна артистка, яка здатна грати різноманітні ролі.

Найяскравіші ролі Меггі Сміт і її численні нагороди та відзнаки

Перше визнання акторці принесла роль вчительки у фільмі "Розквіт міс Джин Броді" 1969 року. Талант Меггі після фільму нагородили першими "Оскаром" і BAFTA за найкращу жіночу роль.

Другий "Оскар" і разом з ним "Золотий глобус" знаменитість заслужено отримала після знімань у фільмі "Каліфорнійська сюїта" 1978 року за найкращу жіночу роль другого плану.

Меггі Сміт / Фото: Associated Press

Найбільше премій і нагород зірці вдалося здобути завдяки серіалу "Абатсво Даунтон" – три "Еммі", "Золотий глобус" і чотири премії Гільдії кіноакторів США.

Загалом, Меггі номінували на "Оскар" сім разів, з них двічі вона перемагала. Також у колекції нагород акторки чотири "Еммі", три "Золоті глобуси", сім премій BAFTA та п'ять премій Гільдії кіноакторів США.

Меггі Сміт / Фото: Associated Press

Окреме місце у кар'єрі Меггі Сміт займає кіновсесвіт "Гаррі Поттера", де вона зіграла професорку Мінерву Макґонеґел, чим завоювала прихильність армії прихильників Поттеріани.

Меггі Сміт / Фото: Getty Images

Цікаво, що 1989 року знаменитість була посвячена в лицарі Британської корони. І після цього мала змогу користуватися почесним титулом "Дами-командор".

Меггі Сміт / Фото: Associated Press

Також до шедеврів за участі Меггі Сміт належать такі кінокартини й серіали, як "Подорож із тіткою", "Кімната з видом", "Сестро, дій", "Госфорд-парк" і "Леді у фургоні".

Тяжкі хвороби зірки

У віці 64 років у акторки діагностували захворювання щитоподібної залози – базедову хворобу. Тож, тривалий час вона лікувалася за допомогою променевої терапії та офтальмохірургії.

Меггі Сміт / Фото: Associated Press

Через майже 10 років у Меггі Сміт виявили онкологію. Рак молочних залоз застав зірку саме під час знімань шостого фільму "Гаррі Поттер і напівкровний принц". На щастя, за декілька років хворобу вдалося подолати. Хоча у надзвичайно вразливий період зірка все одно проявила стійкість та оптимізм і майже не жалілася на свій стан під час робочих процесів.

Меггі Сміт / Фото: Associated Press

Особисте життя Меггі Сміт

Попри постійне життя під софітами, акторка насправді любила вести доволі потаємне приватне життя. Зокрема, це стосувалося і її особистого. Так, Меггі Сміт була двічі заміжня. Вперше вона покохала Роберта Стівенса, від якого народила своїх двох синів Кріс Ларкіна і Тобі Стівенса. До речі, вони пішли стопами мами й зараз ведуть акторську діяльність.

Меггі Сміт і Роберт Стівенс / Фото: Getty Images

Син Меггі Сміт Тобі Стівенс / Фото: Associated Press

А другим чоловіком знаменитості став драматург Беверлі Крос.

Останні роки життя: чим займалася акторка

На схилі років Меггі Сміт рідко можна було побачити у кіно чи театрі. Зокрема, одним з останніх її проєктів стало продовження британського драматичного серіалу "Аббатство Даунтон", екранізація якого вийшла у 2019 та 2022 роках.

Також акторка вже у віці 88 років брала участь у рекламних кампаніях відомих брендів, долучалася до благодійних акцій, відвідувала спортивні змагання.

Меггі Сміт / Фото: Associated Press

З часом знаменитість повністю припинила вести акторську діяльність через погіршення стану здоров’я. І у віці майже 90 років померла у лікарні в оточенні родини та друзів. До слова, колеги Меггі ще за її життя відгукувалися про неї, як про кмітливу, порядну та скромну людину, яка не дуже любила користуватися своїм особливим статусом в суспільстві.

Меггі Сміт / Фото: Getty Images

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